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طرح آبرسانی به روستای جبهدار شهرستان اردبیل با هدف تأمین آب آشامیدنی پایدار برای ۵۳۰ خانوار و جمعیتی بیش از یکهزار و ۷۵۰ نفر به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل طرحهای آبرسانی به روستای جبهدار و مرکز جامع سلامت بخش ثمرین شهرستان اردبیل با حضور علی نیکزاد نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان مردم و مسئولان محلی به مناسبت هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل، در آیین افتتاح این پروژه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، افتتاح پروژههای هفته دولت را گامی استوار در مسیر خدمترسانی بیمنت و ارتقای کیفیت زندگی مردم دانست و اظهار داشت: جایگاه و شأن مردم شریف شهرستان اردبیل بسیار بالا است و تمامی تلاش مسئولان منطقهای معطوف به ارتقای سطح خدماترسانی و احقاق شایسته مطالبات مردم شده است.
وی با اشاره به رویکرد توسعهای شهرستان، تصریح کرد: شهرستان اردبیل در مسیر تحول اقلیممحور و توسعه پایدار زیرساختی قرار دارد. در همین راستا، در هفته دولت امسال در مجموع حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی و اقتصادی در سطح شهرستان افتتاح یا کلنگزنی شده است که برکات آن به مرور در سفره و کیفیت زندگی مردم ملموس خواهد بود.
فرماندار اردبیل همچنین با اشاره به پروژههای اختصاصی بخش ثمرین، تأکید کرد: توسعه و تقویت دسترسی به زیرساختها در بخش ثمرین از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است. بهرهبرداری از مرکز جامع سلامت ثمرین یکی از اقدامات شاخص در راستای ارتقای حوزه بهداشت و درمان این بخش است که خدماترسانی مطلوبتر و آسانتری را به اهالی منطقه ارائه میدهد.
قلندری خاطرنشان کرد: استمرار و تداوم اجرای پروژههای عمرانی، خدماتی و زیربنایی در تمامی بخشها و روستاها، برکات چشمگیری در جهت ارتقای عدالت توزیعی، ماندگاری جمعیت روستایی و توسعه همهجانبه شهرستان اردبیل به همراه خواهد داشت.