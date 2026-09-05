به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد؛ محمد عشقی اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل عملیات (EOC)، در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه حادثه سقوط یک نوجوان ۱۵ ساله از ارتفاعات منطقه غار بوژنه در شهرستان خرانق گزارش شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش از مرکز کنترل عملیات، تیم واکنش سریع هلال‌احمر استان با اعزام دو خودروی عملیاتی هایلوکس و آمبولانس به سمت محل حادثه حرکت کردند.

وی با بیان اینکه یک تیم نیز از پایگاه خرانق نیز بعنوان پشتیبان به محل حادثه اعزام شد، افزود: تیم‌های امدادی واکنش سریع استان پس از رسیدن به محل حادثه و پس از طی پیمایش در مسیر‌های دشوار و دست‌به‌سنگ موفق به رسیدن به محل مصدوم شدند. متأسفانه با بررسی‌های اولیه مشخص شد که مصدوم به دلیل تروما‌های شدید و جراحات وارده در اثر سقوط در محل حادثه جان خود را از دست داده است.

عشقی با اشاره به دشواری‌های عملیات در این منطقه کوهستانی تصریح کرد: پس از انجام اقدامات لازم و تثبیت جسد در بسکت مخصوص، با ایجاد کارگاه‌های فنی در ارتفاعات، عملیات انتقال جسد به پایین کوه انجام شد و در نهایت طی اقدامات لازم جسد وی جهت انجام مراحل قانونی به مأمورین انتظامی تحویل گردید.