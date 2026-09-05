روزنامه نیویورک تایمز به نقل از برخی منابع نوشت: تحقیقات علیه حدود ۵۰ نفر از اعضای ستاد مشترک ارتش آمریکا در رابطه با درز اطلاعات به رسانه‌ها درباره جنگ ایران در جریان است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد روزنامه نیویورک تایمز به نقل از برخی منابع نوشته است: تحقیقات علیه حدود ۵۰ نفر از اعضای ستاد مشترک ارتش آمریکا در رابطه با درز اطلاعات به رسانه‌ها درباره جنگ ایران در جریان است.

بر اساس این گزارش، این تحقیق و تفحص از نظامیان بر افشای اطلاعات درباره کاهش ذخایر مهمات حیاتی ارتش آمریکا متمرکز خواهد بود.