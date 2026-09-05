به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: از امروز شنبه تا دوشنبه آسمان استان صاف و آفتابی با افزایش دما همراه خواهد بود.

فرجی با اشاره به اینکه از عصر دوشنبه آسمان استان با افزایش ابرناکی و گاهی وزش باد همراه است افزود: از اواخر وقت دوشنبه و سه شنبه با ورود سامانه بارشی به استان کاهش دما، رگبارباران و رعدبرق در استان پیش بینی می‌شود.

به گفته وی دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب است.