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کارشناس هواشناسی مازندران: از امروز شنبه تا دوشنبه آسمان استان صاف و آفتابی با افزایش دما پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: از امروز شنبه تا دوشنبه آسمان استان صاف و آفتابی با افزایش دما همراه خواهد بود.
فرجی با اشاره به اینکه از عصر دوشنبه آسمان استان با افزایش ابرناکی و گاهی وزش باد همراه است افزود: از اواخر وقت دوشنبه و سه شنبه با ورود سامانه بارشی به استان کاهش دما، رگبارباران و رعدبرق در استان پیش بینی میشود.
به گفته وی دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیتهایی دریایی مناسب است.