

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آن دسته ازداوطلبان شرکت کننده درآزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ که براساس کارنامه صادره ازسوی سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و علاقه‌مند به انتخاب رشته/محل‌های دایر در دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشند می‌توانند با استفاده از کددسترسی انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org برای انتخاب رشته اقدام نمایند.



به داوطلبان توصیه می‌شود، ابتدا دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.



داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته / محل، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ کنند.