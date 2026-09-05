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در راستای طرح محرومیتزدایی و مدیریت بحران کمآبی در مناطق عشایری استان آیین توزیع ۷۰ دستگاه تانکر هزار لیتری آب ویژه جامعه عشایری استان، با حضور مسئولان محلی و جمعی از معتمدین عشایر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مسئول سازمان بسیج عشایری استان، در حاشیه این آیین با اشاره به اینکه تأمین آب پایدار همواره یکی از چالشهای اساسی خانوادههای عشایری بوده، اظهار داشت: این تانکرها با هدف ذخیرهسازی آب آشامیدنی و مصرفی در مناطق قشلاقی و ییلاقی که با تنش شدید آبی مواجه هستند، میان خانوارهای نیازمند توزیع شده است.
وی با تأکید بر اینکه توزیع این مخازن بر اساس اولویتبندی مناطق محروم و کمبرخوردار انجام شده، افزود: با این اقدام، بخش قابلتوجهی از فشار ناشی از آبرسانی سیار در مناطق صعبالعبور کاهش مییابد و خانوادههای عشایری میتوانند برای روزهای آینده ذخیره آب داشته باشند.
سرهنگ غلامی تصریح کرد: بسیج عشایری با همراهی سپاه، نهادهای اجرایی و بسیج سازندگی، برنامهریزی گستردهای برای احداث منابع پایدار آب در مناطق عشایری دارد و این حرکت تا رفع کامل دغدغههای آبی این قشر تولیدگر و غیور ادامه خواهد یافت.