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نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به بررسی موجودی بنادر و وضعیت ذخایر نهادههای دامی کشور، گفت: بر اساس آخرین گزارشها، نهادههای دامی به وفور در کشور وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد یزدیان، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نگرانیهای ایجادشده پس از جنگ درباره تأمین نهادههای دامی، گفت: طبق گزارشی که چند روز پیش درباره موجودی بنادر دریافت کردم، با اطمینان میتوان گفت مجموعه ذخایری که در کشور وجود دارد، حداقل تا هفت الی هشت ماه آینده نیاز کشور به نهادههای دامی را تأمین میکند و از این بابت جای نگرانی نیست.
وی افزود: آمار فروش نهادهها در سامانه بازارگاه در مردادماه گذشته نیز بررسی شد که عدد خوبی را نشان میدهد و دامداران خرید خود را انجام دادهاند. علاوه بر ذخایر موجود در انبارهای شخصی دامداران، مقادیر قابل توجهی نهاده در بنادر کشور وارد شده است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: حتی در ماه اخیر که کشور در محاصره قرار داشت، توانستیم مقادیر قابل توجهی نهاده را از بنادراستانهای جنوبی و شمالی وارد کشور کنیم و بنابراین در زمینه تأمین نهادههای دامی نگرانی وجود ندارد.
یزدیان با بیان اینکه دغدغه اصلی دامداران و مصرفکنندگان در شرایط فعلی بیشتر به مسائل قیمتی مربوط میشود، اظهار کرد: آنچه بیشتر دامداران را اذیت میکند و مصرفکنندگان را نگران کرده، بحث قیمتهاست و در چند روز گذشته نیز در سامانه بازارگاه شاهد افزایش نسبی اعداد قیمتی بودهایم.
وی تأکید کرد: افزایش قیمت نهادهها نیازمند نظارت بیشتر از سوی وزارت جهاد کشاورزی است تا مشکلی در بازار ایجاد نشود.