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مسابقات کونگفو و هنرهای رزمی انتخابی منطقه ۶ کشور به میزبانی یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسابقات کونگفو و هنرهای رزمی انتخابی منطقه ۶ کشور، با هدف انتخاب نفرات برتر جهت اعزام به رقابتهای اصلی فدراسیون، به میزبانی استان یزد برگزار شد.
در این دوره از مسابقات، تیمهای استانهای کرمان، هرمزگان و یزد حضور داشتند؛ شایانذکر است استان سیستان و بلوچستان از حضور در این رقابتها انصراف داد.
امر قضاوت این مسابقات بر عهده تیم داوری استان یزد به شرح ذیل بود: حسین فتحی ، ناصر مرادیان ، سید میلاد میرحسینی ، محزون، محسن منصوری
نفرات برتر این رقابتها، آخر شهریورماه در تهران با دیگر رقبا به رقابت میپردازند.