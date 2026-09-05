مسابقات کونگ‌فو و هنرهای رزمی انتخابی منطقه ۶ کشور به میزبانی یزد برگزار شد.

مسابقات کونگ‌فو و هنرهای رزمی انتخابی منطقه ۶ کشور به میزبانی یزد

مسابقات کونگ‌فو و هنرهای رزمی انتخابی منطقه ۶ کشور به میزبانی یزد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسابقات کونگ‌فو و هنرهای رزمی انتخابی منطقه ۶ کشور، با هدف انتخاب نفرات برتر جهت اعزام به رقابت‌های اصلی فدراسیون، به میزبانی استان یزد برگزار شد.

در این دوره از مسابقات، تیم‌های استان‌های کرمان، هرمزگان و یزد حضور داشتند؛ شایان‌ذکر است استان سیستان و بلوچستان از حضور در این رقابت‌ها انصراف داد.

امر قضاوت این مسابقات بر عهده تیم داوری استان یزد به شرح ذیل بود: حسین فتحی ، ناصر مرادیان ، سید میلاد میرحسینی ، محزون، محسن منصوری

نفرات برتر این رقابت‌ها، آخر شهریورماه در تهران با دیگر رقبا به رقابت می‌پردازند.