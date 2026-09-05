فاطمه عباسی، دوچرخه‌سوار استان فارس، در رقابت‌های کاپ آزاد لاهیجان در رشته کراس کانتری کوهستان (رده سنی بزرگسالان بانوان)، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فاطمه عباسی، دوچرخه‌سوار استان فارس، در رقابت‌های کاپ آزاد لاهیجان در رشته کراس کانتری کوهستان (رده سنی بزرگسالان بانوان)، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

این مسابقات با حضور رکاب‌زنان برتر از نقاط مختلف کشور برگزار شد و در پایان رقابت‌ها، فاطمه عباسی با نمایشی موفق، جایگاه نخست رده سنی بزرگسالان بانوان را به دست آورد.

در این مسابقات، نسترن فرجی در جایگاه دوم و مبینا اسدی از آکادمی فراز در مقام سوم ایستادند؛ آرمینه صنعت‌توفیقی از لاهیجان چهارم شد و الناز قبادی از گرگان و شیرین فرخیانی از هیئت دوچرخه‌سواری استان فارس نیز به ترتیب عناوین پنجم و ششم را کسب کردند.

کسب عنوان قهرمانی توسط فاطمه عباسی و حضور شیرین فرخیانی در میان شش نفر برتر، نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی بانوان دوچرخه‌سوار فارس در رشته کوهستان است