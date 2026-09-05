به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده سپاه پاسداران ناحیه رودسر در بازدید مرحله ساخت و مرمت یک واحد مسکن مددجویی کمیته امداد امام خمینی در چابکسر گفت: رزمایش جهادگران فاطمی ۵ با حضور نیرو‌های جهادی، با هدف خدمت رسانی و اجرای طرح‌های عمران مناطق محروم در شهرستان رودسر آغاز شد.

سرهنگ حمید یحیی پور ادامه داد: در اجرای این طرح نیرو‌های جهادی و دانشجویان بسیجی در حال ساخت و مرمت مسکن مددجویان در بخش‌های مختلف شهرستان رودسر و آب رسانی به روستا‌های اشکورات هستند.

وی افزود: امدادگران از سال گذشته ساخت ۲۸ واحد مسکن مددجویان را آغاز کردند که تعدادی از آنها به مددجویان تحویل داده شد و ۵ واحد دیگر در حال تکمیل و آماده سازی نهایی است که در هفته دفاع مقدس به مددجویان واگذار خواهد شد.