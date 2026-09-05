پخش زنده
امروز: -
امام جمعه ایلام در دیدار با وزیر صمت، حوزه صنعت، معدن و تجارت را دارای ظرفیتهای مهمی در استان دانست و بر توسعه تجارت مرزی با استفاده از مرزهای مهران، چیلات و هلاله تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجتالاسلام والمسلمین اله نور کریمیتبار نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه از بهترین شاخصها، رفع مشکلات مردم و خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی است، گفت: حوزه صنعت، معدن و تجارت در استان ظرفیتهای مهمی دارد و کار درست این است که با دعوت از سرمایهگذاران، اشتغالزایی در استان گسترش یابد.
وی توسعه راهها را برای توسعه صنعت در استان مهم دانست و افزود: با استفاده از ظرفیت مهم مرزی به ویژه مرزهای مهران، چیلات و هلاله، تجارت رونق پیدا میکند. امام جمعه ایلام همچنین از وزیر صمت خواست برای حل مشکل گرانی اقدامات لازم انجام دهد.
احمد کرمی استاندار ایلام نیز با اشاره به جایگاه وزیر صمت در استان گفت: وزیر صمت در استان میزبان نیستند، بلکه مهمان هستند و خدمات آقای دکتر اتابک بر کسی پوشیده نیست که تصویب بازارچه هلاله شمالی از جمله این خدمات است.
استاندار ایلام هدف از سفر وزیر صمت را بازدید از زیرساختهای شهرستان آبدانان و جلسه با تجار عنوان کرد.
دکتر محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این دیدار گفت: ۷۵ درصد از ارزش افزوده از مخازن نفت و گاز است و ۶۴۵ طرح صنعتی در استان ایلام اجرا شده که نیاز به توسعه بیشتر دارد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مزیتهای استان، مرز است، افزود: نیاز است تجارت مرزی در مرزها توسعه یابد و تجارت را باید از ۶ دهم که بسیار ضعیف است، بالا بیاوریم.