امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امامزادگان شاهزاده عبدالله و رقیه خاتون (س) در روستای تبرته از توابع شهرستان فراهان، در فاصله حدود ۱۲۰ متری شرق روستا و ۱۷ کیلومتری غرب فرمهین قرار دارد. این بنای تاریخی با معماری آجری و گنبد دوپوش مخروطی، از جلوه‌های ارزشمند معماری تاریخی منطقه به شمار می‌رود.

بنای امامزادگان در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و بنا بر روایت‌های موجود، نسب این امامزادگان به امام سجاد (ع) می‌رسد.

تصویر: عزت اله صوفی