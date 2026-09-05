توابع شهرستان فراهان استان مرکزی؛
امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته
معماری آجری و گنبد دوپوش مخروطی امامزادگان شاهزاده عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته از جلوههای ارزشمند معماری تاریخی است.
امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته امامزادگان عبدالله و رقیه خاتون (س) روستای تبرته
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امامزادگان شاهزاده عبدالله و رقیه خاتون (س) در روستای تبرته از توابع شهرستان فراهان، در فاصله حدود ۱۲۰ متری شرق روستا و ۱۷ کیلومتری غرب فرمهین قرار دارد. این بنای تاریخی با معماری آجری و گنبد دوپوش مخروطی، از جلوههای ارزشمند معماری تاریخی منطقه به شمار میرود.
بنای امامزادگان در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و بنا بر روایتهای موجود، نسب این امامزادگان به امام سجاد (ع) میرسد.
تصویر: عزت اله صوفی