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معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از آغاز ترم جدید این دانشگاه از ۲۸ شهریور برای همه دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی خبر داد و گفت: دروس مربوط به ترمهای سوم به بعد دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ۲۸ شهریور آغاز میشود و دروس ترم اول با تأخیری حدود دو تا سه هفته برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر مرتضی کلاهدوزان در نشست شورای این دانشگاه با اشاره به تقویم آموزشی سال تحصیلی جدید دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار کرد: مطلب مربوط به تقویم آموزشی از طریق مدیریتهای امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی به اطلاع همکاران رسیده است. ترم جدید از ۲۸ شهریورماه آغاز میشود.
وی افزود: مطابق سال گذشته، برای دورههای تحصیلات تکمیلی، دروسی که دانشجویان در ترمهای سوم به بعد اخذ میکنند، از ۲۸ شهریورماه آغاز خواهد شد. دروس مربوط به دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی با تأخیری حدود دو تا سه هفتهای براساس تقویم اعلام نتایج سازمان سنجش و آموزش کشور آغاز میشود.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: این تأخیر با برگزاری کلاسها با ظرفیت زمانی بیشتر در هفتههای ابتدایی جبران خواهد شد؛ بر این اساس در شش هفته ابتدایی، کلاسها با ضریب یکونیم از نظر زمان تخصیص یافته برگزار میشوند.
کلاهدوزان درباره زمان آغاز کلاسهای دانشجویان کارشناسی نیز گفت: حدود دو هفته پیش و از طریق رییس سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام شد که نتایج کنکور سراسری در اواسط آبانماه سالجاری اعلام میشود. بر همین اساس، برنامهریزی از همان زمان در دانشگاه آغاز شده و هفتههای باقیمانده تا پایان ترم نیز محاسبه شده است.
وی با بیان اینکه در بدترین حالت، اگر کلاسها از اواخر آبانماه آغاز شوند، هفت هفته تا پایان ترم باقی خواهد ماند، تصریح کرد: اگر شروع کلاسها دو هفته زودتر و در اواسط آبانماه باشد، طبیعتاً وضعیت بهتری از نظر کلاسهای جبرانی مورد نیاز خواهد بود.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: دانشکدهها در حال هماهنگی برای دریافت زمانهای کلاس هستند و بخشی از برنامهریزی نیز به صورت خودکار و بر اساس روال سالهای گذشته انجام میشود.
وی در ادامه با اشاره به پذیرش دانشجویان دکتری جدید گفت: دانشجویان دکتری در حال حاضر در مسیر ثبتنام و تشکیل پرونده قرار دارند و معرفی آنها نیز پیش از این اعلام شده است.
کلاهدوزان با اشاره به نحوه انتخاب واحد دانشجویان جدید دوره دکتری، اظهار کرد: لازم است همه دروس تحصیلات تکمیلی در سیستم پرتال آموزشی دانشگاه تعریف شده باشند تا دانشجویان بتوانند آنها را مشاهده و انتخاب کنند؛ بنابراین دروسی که مصوب میشوند، باید در سامانه تعریف شده باشند.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین با اشاره به موضوع دفتر یادگیری، یاددهی و توسعه حرفهای گفت: در جلسات قبل درباره این موضوع توضیحاتی ارائه شده و دورههایی برای یک سال آینده تنظیم شده است که بخشی از آن مربوط به استادان جوان است.
وی ادامه داد: رویههای مربوط به قوانین شرکت در این دورهها برای استادان جوان در حال تنظیم است که در آن موضوعاتی مانند تبدیل وضعیت و ارتقاء اعضای هیئت مورد توجه قرار گرفته است.
کلاهدوزان خاطرنشان کرد: برای این دورهها گواهی دانشافزایی صادر خواهد شد و در اختیار اعضای هیئت علمی شرکت کننده جهت استفاده در مراتب تبدیل وضعیت و ارتقاء قرار خواهد گرفت.