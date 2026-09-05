به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در بندرعباس تیم شهرداری این شهر، عصر دیروز (۱۳شهریور) در ورزشگاه غدیر میزبان هدف سمنان بود و در پایان با نتیجه ۵ بر ۳ به پیروزی رسید.

در این دیدار امیرحسین حمزه‌پور دو گل، ایمان میرشمسی دو گل و موسی خاکش‌زاده یک گل برای شهرداری بندرعباس به ثمر رساندند.

دیگر نماینده استان تیم فولاد هرمزگان نیز در ورزشگاه ساحلی آزادی اردکان به مصاف چادرملو اردکان رفت و با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد.

تک گل فولاد هرمزگان را موحد محمدپور به ثمر رساند.

تیم فولاد هرمزگان که پیش از این دیدار ۹ امتیاز داشت، در هفته پنجم نیم‌فصل با قرعه استراحت مواجه است.

همچنین شهرداری بندرعباس در ادامه رقابت‌ها، چهارشنبه ۱۸ شهریورماه در دیداری خارج از خانه به مصاف دهیاری ملاباشی می‌رود.

لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور در دو گروه ۵ تیمی در حال برگزاری است.

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