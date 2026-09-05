تیم کشتی فرنگی آبادان با کسب یک پیروزی و یک شکست، به عنوان تیم دوم گروه خود به مرحله سوم رقابت‌های لیگ سراسری کشتی فرنگی جوانان باشگاه‌های کشور صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در نخستین دیدار رقابت‌های لیگ سراسری کشتی فرنگی جوانان باشگاه‌های کشور، دو بنده پوشان آبادانی برابر هیأت کشتی استان تهران قرار گرفتند و موفق شدند با نتیجه ۶ بر ۴ به برتری دست یابند

در دومین مسابقه نیز نماینده آبادان مقابل تیم لبنیات هراز آمل به میدان رفت که این دیدار با نتیجه ۶ بر ۴ به سود تیم آملی خاتمه یافت.

در پایان مرحله دوم، تیم کشتی فرنگی آبادان با کسب نتایج لازم، به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله سوم رقابت‌ها شد.

مرحله سوم لیگ سراسری کشتی فرنگی جوانان باشگاه‌های کشور با حضور ۸ تیم برگزار خواهد شد. بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، تیم کشتی آبادان در این مرحله با تیم‌های هیأت کشتی استان گلستان، هیأت کشتی استان فارس و آکادمی کشتی اندیمشک هم‌گروه شده است.