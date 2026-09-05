به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه شهرستان بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: در نقاطی که شرایط بارشی مهیا نیست احتمال افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا وجود دارد.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: رفت و آمد شناور‌های سبک و صیادی با احتیاط لازم صورت گیرد.

حمزه نژاد افزود: از فردا علاوه بر ناپایداری‌های عصرگاهی، افزایش باد جنوب غربی بر روی دریا پیش بینی می‌شود.

وی گفت: دما نوسان یک تا ۲ درجه‌ای دارد.