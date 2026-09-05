به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ سی‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو امسال در حالی آغاز شد که خانه کتاب و ادبیات ایران، نخل سبز، انتشارات امیرکبیر، دانشگاه المصطفی، بنیاد مطالعات اسلامی ابن‌سینا و انتشارات صدرا با عرضه بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ عنوان کتاب به زبان‌های فارسی، روسی و انگلیسی حضور پررنگی در این نمایشگاه دارند.

غرفه خانه کتاب و ادبیات جمهوری اسلامی ایران با ارائه مجموعه‌ای متنوع از آثار و برنامه‌های فرهنگی، میزبان ناشران، نویسندگان، فعالان حوزه نشر و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادبیات ایران است.

در غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران در این دوره، بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب به نمایش گذاشته شده است که موضوعاتی همچون ادبیات، فرهنگ و هنر، کتاب کودک و نوجوان، مضامین دینی و مذهبی و هویت ملی و فرهنگی ایران را دربرمی‌گیرد.

غرفه بنیاد مطالعات اسلامی ابن‌سینا و انتشارات صدرا نیز با عرضه حدود ۵۰۰ عنوان به زبان روسی، آثاری فاخر درباره تاریخ، تمدن، فرهنگ، فلسفه و علوم اسلامی، ایران معاصر، دفاع مقدس، کودک و نوجوان و امام شهید امت عرضه کرده است.

بخش ویژه غرفه امسال مزین به تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی و یادواره شهدای میناب اختصاص یافته است که در کنار یکدیگر بر مفاهیمی همچون هویت ملی، تمامیت سرزمینی، فرهنگ ایرانی و یادمان شهدای میناب تأکید دارد.

تصویرگری ایرانی نیز یکی از بخش‌های مورد توجه غرفه ایران است و مجموعه‌ای از آثار تصویرگری هنرمندان ایرانی در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است، این بخش با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری و خلاقانه ایران، به ویژه در حوزه کتاب کودک و نوجوان طراحی شده است.

در طراحی و فضای بصری غرفه نیز تلاش شده است بخشی از عناصر فرهنگی، تاریخی و هویتی ایران در کنار یکدیگر قرار گیرد، در یک سوی غرفه، حکیم ابوالقاسم فردوسی و اشعار ماندگار او در کنار تصاویری با الهام از هنر نگارگری و مینیاتور ایرانی، جلوه‌ای از میراث ادبی و هنری ایران را به نمایش می‌گذارد و در سوی دیگر ترکیبی از ایران، خلیج فارس و تنگه هرمز به چشم می‌خورد.

در کنار نمایش کتاب‌ها و آثار هنری، برنامه‌های متنوع و جذابی نیز برای حضور ایران در این دوره از نمایشگاه تدارک دیده شده است، این برنامه‌ها شامل نشست‌ها و رویداد‌های فرهنگی و ادبی، معرفی کتاب و آثار ایرانی، برنامه‌های مرتبط با تصویرگری و هنر و همچنین مشارکت در برنامه‌های جمعی نمایشگاه است و تلاش دارد حضور ایران را از یک حضور صرفاً نمایشگاهی به یک حضور فعال فرهنگی و تعاملی تبدیل کند.

تمرکز غرفه ایران بر هویت ملی و فرهنگی، ادبیات و هنر ایرانی، مضامین دینی و مذهبی و روایت‌های مرتبط با تاریخ معاصر ایران است، همچنین موضوعاتی مانند جنگ و تأثیرات آن بر کودکان و خانواده‌ها در برخی آثار و برنامه‌های ارائه شده مورد توجه قرار گرفته است.

حضور ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های نشر و فرهنگ کشور، آشنایی مخاطبان روس با آثار ایرانی و همچنین توسعه ارتباط میان ناشران، نویسندگان، تصویرگران و فعالان صنعت نشر دو کشور است؛ ارتباطی که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر در حوزه ترجمه، تبادل رایت، تولید مشترک و تعاملات فرهنگی میان ایران و روسیه باشد.