پخش زنده
امروز: -
تیمهای فوتسال گیتیپسند اصفهان و فولاد زرند ایرانیان در چارچوب هفته سوم لیگ برتر به مصاف یکدیگر رفتند و به نتیجه مساوی رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛بنابر اعلام روابط عمومی باشگاه گیتی پسند اصفهان، تیم فوتسال گیتیپسند اصفهان در چارچوب هفته سوم لیگ برتر از ساعت ۱۷ در سالن پیروزی میزبان فولاد زرند ایرانیان بود.
در نیمه نخست گیتیپسند محمدحسین درخشانی به اولین گل رسید، این نیمه با برتری یک بر صفر نماینده اصفهان به پایان برسد.
در نیمه دوم بازی فولاد زرند گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی با تساوی یک بر یک به پایان برسد.
به این ترتیب گیتیپسند سومین تساوی خود را به دست آورد و ۳ امتیازی شد، فولاد زرند ایرانیان نیز با دومین تساوی، ۵ امتیاز به دست آورده است.
گیتیپسند در هفته چهارم لیگ برتر فوتسال روز پنجشنبه ۱۹ شهریور ماه مهمان پالایشگاه نفت شازند خواهد بود.