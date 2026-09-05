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سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از برداشت محصول در ۹۰ درصد از اراضی شالیزاری زیر کشت برنج محلی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از برداشت محصول در ۹۰ درصد از اراضی شالیزاری زیر کشت برنج محلی در این شهرستان خبر داد و گفت: مجموع سطح زیر کشت برنج محلی در این شهرستان یک هزار و ۸۳۶ هکتار است. از این میزان، ۳۲۰ هکتار در اراضی کوهستانی قرار دارد که عملیات برداشت در این مناطق به تازگی آغاز شده است.
سید اسماعیل حسینی افزود: شرایط مساعد جوی امسال، مدیریت صحیح مزارع توسط کشاورزان و ارائه آموزشهای ترویجی هدفمند به بهرهبرداران، زمینه رشد مناسب محصول را فراهم کرد.
وی گفت: با توجه به ارزیابیهای فنی کارشناسان این مدیریت، پیشبینی میشود هشت هزارو ۲۳۰ تن شلتوک از مجموع اراضی یاد شده استحصال گردد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر در پایان افزود: نظارت مستمر کارشناسان پهنهبندی بر مراحل داشت و برداشت، نقش تعیینکنندهای در کاهش ضایعات و افزایش بهرهوری داشته است. حمایت از کشاورزان و صیانت از تولید، اولویت اصلی این مدیریت در فصل برداشت است تا محصول با بهترین کیفیت و کمترین اتلاف به بازارهای مصرف عرضه شود.