در راستای صیانت از اراضی ملی، عملیات رفع تصرف عدوانی از ۲۷ هزار و ۵۴۷ مترمربع از اراضی ملی در مراتع بخش مهاباد در شهرستان اردستان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان، عملیات رفع تصرف عدوانی از ۲۷ هزار و ۵۴۷ مترمربع از اراضی ملی پلاک ثبتی موسوم به مراتع حسن‌آباد، خشک‌آباد و حاجی‌آباد واقع در بخش مهاباد شهرستان اردستان اجرا شد.

این عرصه‌ها پس از اجرای مراحل قانونی از اختیار متصرف خارج و به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان تحویل شد.