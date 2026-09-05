کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز دریا کمی مواج خواهد بود و توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک و صیادی با احتیاط لازم انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز در مناطق دریایی وزش باد و در ارتفاعات و پاره‌ای نقاط استان رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد بر روی مناطق دریایی استان و بعدازظهر و شب در ارتفاعات بویژه شهرستان بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست. توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: از فردا یکشنبه با تداوم ناپایداری‌های عصرگاهی، افزایش باد جنوب غربی برروی دریا مورد انتظار است و از لحاظ دمایی نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود.