پس از انتقادات برخی شهروندان از وضعیت روشنایی پارک‌ها و با پیگیری خبرگزاری صداوسیما، مسئولان ستاد خدمات سفر استان و شهرداری بجنورد خبر از بهسازی وضعیت روشنایی پارک‌ها می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، پس از انتقادات برخی شهروندان از وضعیت روشنایی پارک‌ها مسئولین استانداری و شهرداری بجنورد خبر از بهسازی وضعیت روشنایی می‌دهند

هرچند به گفته آنان واگذاری پارک‌ها به بخش خصوصی نیز در حال انجام است

و تلاش‌ها بر این است که پارک‌های بش قارداش، باباامان و شهربازی بجنورد بزودی واگذار شود.