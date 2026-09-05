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پس از انتقادات برخی شهروندان از وضعیت روشنایی پارکها و با پیگیری خبرگزاری صداوسیما، مسئولان ستاد خدمات سفر استان و شهرداری بجنورد خبر از بهسازی وضعیت روشنایی پارکها میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، پس از انتقادات برخی شهروندان از وضعیت روشنایی پارکها مسئولین استانداری و شهرداری بجنورد خبر از بهسازی وضعیت روشنایی میدهند
هرچند به گفته آنان واگذاری پارکها به بخش خصوصی نیز در حال انجام است
و تلاشها بر این است که پارکهای بش قارداش، باباامان و شهربازی بجنورد بزودی واگذار شود.