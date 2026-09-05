پخش زنده
امروز: -
با تصادف پژو ۲۰۷ و تندر ۹۰ در محور سلماس ـ ارومیه؛ ۵ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: گزارشی مبنی بر برخورد پژو ۲۰۷ و تندر ۹۰ در محور سلماس ـ ارومیه (نرسیده به روستای عربلو) ا دریافت کردیم
محبوبی افزود: نجاتگران واکنش سریع هلالاحمر استان پس از دریافت گزارش، بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته وی این حادثه ۵ مصدوم داشت که مصدومین حادثه پس از انجام اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی، به مرکز درمانی منتقل شدند.