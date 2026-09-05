مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از کاشت و برداشت خرما در بیش از هزار و سیصد هکتار از باغ‌های خراسان جنوبی و افزایش ۲۵ درصدی تولید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: شهرستان طبس با سطح زیر کشت بیش از ۹۱۲ هکتار رتبه اول، شهرستان نهبندان با سطح زیر کشت بیش از ۳۳۰ هکتار رتبه دوم و شهرستان عشق آباد با سطح زیر کشت حدود ۵۰ هکتار در رتبه سوم تولید خرما در استان قرار دارد.

درویشی افزود: سال گذشته حدود ۳ هزار و ۱۳۰ تن خرما از نخلستان‌های استان برداشت شد که پیش بینی می‌شود این رقم امسال به حدود ۳ هزار و ۹۰۰ تن برسد که نشان از افزایش حدود ۲۵ درصدی تولید خرما در استان دارد.

وی گفت: ارزش اقتصادی محصول تولیدی پارسال ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است که پیش بینی می‌شود این میزان امسال به حدود ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال برسد.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: ارقام کبکاب، مضافتی، استعمران، مجول، پیارم، گنتار، دگل زرد، برحی، پرکوه، خاره خوش از جمله ارقام خرمای تولیدی در خراسان جنوبی است.

درویشی گفت: علاوه بر مصرف گسترده داخل استان و ارسال به بازار‌های مشهد و تهران، به دلیل موقعیت جغرافیایی شهرستان طبس و قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی چندین استان، خرمای تولیدی استان از سوی مسافران خریداری می‌شود.

وی افزود: در شهرستان نهبندان نیز روستای دهسلم پذیرای گردشگران زیادی است که بخش عمده‌ای از خرمای تولیدی را خریداری می‌کنند.



