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مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) سلماس از پیشبینی جمعآوری ۵ میلیارد تومان کمکهای مردمی در جشن عاطفههای امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) سلماس از پیشبینی جمعآوری ۵ میلیارد تومان کمکهای مردمی در جشن عاطفههای امسال خبر داد.
خضرلو با اشاره به مشارکت مردم نیکوکار سلماس در جشن عاطفهها گفت: سال گذشته بیش از ۳ میلیارد تومان کمکهای مردمی برای تأمین نیازهای دانشآموزان تحت حمایت جمعآوری شد.
او افزود: تاکنون یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی خیران و مردم نیکوکار برای جشن عاطفههای امسال جمعآوری شده است.