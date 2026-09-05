به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) سلماس از پیش‌بینی جمع‌آوری ۵ میلیارد تومان کمک‌های مردمی در جشن عاطفه‌های امسال خبر داد.

خضرلو با اشاره به مشارکت مردم نیکوکار سلماس در جشن عاطفه‌ها گفت: سال گذشته بیش از ۳ میلیارد تومان کمک‌های مردمی برای تأمین نیاز‌های دانش‌آموزان تحت حمایت جمع‌آوری شد.

او افزود: تاکنون یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی خیران و مردم نیکوکار برای جشن عاطفه‌های امسال جمع‌آوری شده است.