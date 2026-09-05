به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی مقدم‌زاده در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی «ارمنستان اکسپو ۲۰۲۶» با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری «معماری نوین اقتصادی» با کشور‌های همسایه ضمن اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر ژئوپلیتیک ایران اظهار کرد: منطقه آزاد ارس با تکیه بر زیرساخت‌های استراتژیک در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی گلخانه‌ای، لجستیک و گردشگری، آمادگی دارد تا به عنوان پیشران تحول، بستر لازم برای همگرایی و رشد اقتصادی را در تعامل با همسایگان فراهم آورد.

وی با تاکید بر سیاست «در‌های باز» جمهوری اسلامی ایران افزود: هدف ما عبور از مراودات تجاری ساده و رسیدن به مرحله شراکت‌های راهبردی است؛ ارس بستری امن و سودآور برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده است تا در کنار افزایش مبادلات تجاری، به شرکای اقتصادی پایدار تبدیل شوند.

یکی از دستاورد‌های مهم حضور ارس در ایروان، دیدار و گفت‌وگوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با «مارتین سرکسیان»، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ارمنستان بود؛ در این نشست، «هادی مقدم‌زاده» پیشنهاد تشکیل منطقه آزاد مشترک ارس و مغری را ارائه کرد.

مقدم‌زاده در این‌باره اظهار کرد: ارس دروازه کلیدی ارتباطی ایران با منطقه قفقاز و حوزه اوراسیا است و ایجاد این منطقه مشترک، می‌تواند هزینه‌های لجستیکی و فرآیند‌های گمرکی را برای فعالان اقتصادی هر دو کشور به حداقل برساند؛ اقدامی که می‌تواند نقطه عطفی در مناسبات تجاری دو کشور باشد.

«مارتین سرکسیان» رئیس اتاق بازرگانی ارمنستان، ضمن استقبال از این پیشنهاد، بر عزم جدی برای گسترش همکاری‌ها تاکید کرد و خواستار تشکیل یک کارگروه مشترک تخصصی برای تدوین چارچوب‌های اجرایی و رفع موانع گمرکی در سریع‌ترین زمان ممکن شد.

معاون وزیر اقتصاد جمهوری ارمنستان، روسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع شهر‌های مختلف ترکیه و ارمنستان، و رؤسای اتحادیه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان منطقه، با حضور در غرفه ارس، به ظرفیت‌های ترانزیتی و مزیت‌های قانونی این منطقه ابراز علاقه کردند.

بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی حاضر در این رویداد، ضمن تمجید از زیرساخت‌های ایجاد شده، بر لزوم ارتقای سطح همکاری‌ها، تشکیل کارگروه‌های مشترک و انجام بازدید‌های میدانی از منطقه آزاد ارس تاکید کردند.

نمایشگاه بین‌المللی ارمنستان اکسپو که با حضور فعال سازمان منطقه آزاد ارس در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی ایروان دایر است، تا فردا روز یکشنبه به کار خود ادامه خواهد داد و انتظار می‌رود خروجی این دیپلماسی فعال اقتصادی، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و توسعه بازار‌های صادراتی کشور فراهم سازد.

این نمایشگاه به عنوان اصلی‌ترین رویداد اقتصادی، تجاری و صنعتی در ارمنستان و منطقه قفقاز جنوبی شناخته می‌شود. این رویداد زیر نظر مرکز نمایشگاهی «لوگوس اکسپو» که از سال ۱۹۹۹ فعالیت می‌کند و قدیمی‌ترین نهاد برگزارکننده نمایشگاه در ارمنستان است، اداره می‌شود. نخستین د نخستین دوره آن در نوامبر ۲۰۰۱ با حضور تن ۴۵ شرکت از کشور‌های محدودی برگزار گ از آن زمان به صورت سالانه ادامه یافته است.

در این نمایشگاه ۳۰۰ تا ۳۵۰ شرکت داخلی و خارجی از کشور‌هایی نظیر ایران، روسیه، گرجستان، چین و کشور‌های اروپایی حضور دارند.