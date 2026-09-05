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مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی از آغاز ثبتنام چهارمین جایزه ملی جوانی جمعیت خبر داد و گفت: این فراخوان تا ۵ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اعظم الهامی با اشاره به اهداف رویداد ملی جوانی جمعیت، افزود: جایزه ملی جوانی جمعیت با رویکرد شناسایی و تقدیر از فعالان و دستگاههای مؤثر در حوزه جوانی جمعیت، در هفت بخش مجزا از جمله رسانهها، سازمانهای مردمنهاد، دستگاههای اجرایی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانوادهها برگزار میشود.
وی تأکید کرد: متقاضیان میتوانند با توجه به حوزه فعالیت، جایگاه و عملکرد خود، در بخش مرتبط ثبتنام کنند و برای شرکت در این رویداد، لازم است ضمن مراجعه به وبگاه ستاد ملی جمعیت به آدرس smj.iripo.ir، با کلیک بر روی «ثبتنام»، نسبت به تکمیل فرم مربوطه و ارائه اطلاعات و مستندات اقدام نمایند.
مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی بیان کرد: این رویداد فرصت مناسبی برای همافزایی و انعکاس نقشآفرینی مؤثر نهادها و افراد در راستای تحقق سیاستهای جمعیتی کشور است و امیدواریم با مشارکت گسترده، شاهد ارائه دستاوردهای ارزشمندی در این حوزه باشیم.