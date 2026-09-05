معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: هفته نخست لیگ بسکتبال بانوان خلیج فارس با برگزاری دو دیدار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: تیم‌های حاضر در لیگ بسکتبال بانوان رقابت خود را برای کسب عنوان قهرمانی دوره جدید لیگ آغاز کردند.

تیم‌های لایف استار و افکت در نخستین دیدار هفته اول، به مصاف هم رفتند و این دیدار با برتری ۴۷ بر ۳۷ به سود افکت به پایان رسید.

دومین دیدار نیز بین تیم‌های برج‌های دانا و اکو برگزار شد و در پایان، بسکتبالیست های تیم برج‌های دانا با نتیجه نزدیک ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی دست یافتند.