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معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: هفته نخست لیگ بسکتبال بانوان خلیج فارس با برگزاری دو دیدار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: تیمهای حاضر در لیگ بسکتبال بانوان رقابت خود را برای کسب عنوان قهرمانی دوره جدید لیگ آغاز کردند.
تیمهای لایف استار و افکت در نخستین دیدار هفته اول، به مصاف هم رفتند و این دیدار با برتری ۴۷ بر ۳۷ به سود افکت به پایان رسید.
دومین دیدار نیز بین تیمهای برجهای دانا و اکو برگزار شد و در پایان، بسکتبالیست های تیم برجهای دانا با نتیجه نزدیک ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی دست یافتند.