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مدیرکل بهزیستی مازندران ایجاد دهکده سلامت سالمندان را نقشه راه مازندران برای مدیریت آینده سالمندی در استان دانست
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رقیه رحمانی، در بازدید از دهکده سالمندی شهرضا اصفهان با تاکید بر ضرورت آیندهنگری در حوزه سالمندی گفت: با توجه به روند تغییرات جمعیتی و افزایش سهم سالمندان، امروز باید برای نیازهای سالمندی فردا برنامهریزی کنیم و توسعه زیرساختهای متناسب با این تغییر جمعیتی، یکی از ضرورتهای مهم پیش روی نظام رفاهی کشور است.
وی با بیان اینکه ساخت دهکده سلامت سالمندان در مازندران، نشاندهنده ضرورت حرکت به سمت الگوهای جدید در حوزه سالمندی است، افزود: الگوهایی که در آنها صرفا نگهداری و مراقبت مورد توجه نیست، بلکه سلامت، توانبخشی، رفاه، نشاط، استقلال، مشارکت اجتماعی و کرامت سالمند در کنار یکدیگر دیده میشود.
مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: دهکده سلامت سالمندان باید فراتر از یک مجموعه اقامتی یا مراقبتی دیده شود و محیطی برای زندگی باکیفیت، حفظ استقلال، دریافت خدمات تخصصی و حضور فعال سالمندان در فضای اجتماعی است
رحمانی با بیان اینکه طراحی چنین زیرساختی نیازمند نگاه جامع، بینبخشی و آیندهنگر است، افزود: تحقق این طرح آیندهنگر، صرفا در چارچوب ظرفیتهای بهزیستی قابل اجرا نیست و باید از تمام ظرفیتهای استان، از جمله خیرین، سازمانهای مردمنهاد، دستگاههای دولتی و غیردولتی، بخش خصوصی و مجموعههای تخصصی بهره گرفت.
او ادامه داد: بهزیستی مازندران نیز در این مسیر، با ایجاد هماهنگی و همافزایی میان ظرفیتهای مختلف استان، زمینه مشارکت و همراهی این مجموعهها را برای تحقق این طرح فراهم خواهد کرد تا مجموعهای جامع، پایدار و متناسب با نیازهای سالمندان آینده استان شکل گیرد. مجموعهای که بتواند الگویی نوین از زندگی سالم، مستقل، پویا و همراه با کرامت را برای سالمندان مازندران رقم بزند.