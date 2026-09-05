واحد کارگاه شن و ماسه در شهرستان نیر که اقدام به نصب و بهره‌برداری از دستگاه‌های مازاد بر مفاد مجوزهای صادره کرده بود شناسایی و مهروموم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل؛ ابوالفضل همت‌زاده رئیس نمایندگی حفاظت محیط‌ زیست شهرستان نیر در تشریح این خبر اظهار کرد: کارگاه شن و ماسه بدون رعایت ضوابط استقرار واحد‌های صنعتی و فاصله قانونی از مراکز حساس زیست محیطی، اقدام به توسعه فعالیت کرده و موجب ایجاد آلودگی هوا، انتشار گرد و غبار و آلودگی صوتی در منطقه شده بود.

وی با بیان اینکه با دستور مقام قضایی و پس از تکمیل مستندات، دستگاه‌های غیرمجاز این واحد پلمب شد، گفت: پرونده تخلف این واحد جهت رسیدگی قضایی و بررسی تکمیلی به مرجع قضایی شهرستان نیر ارجاع شد.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نیرافزود: برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی و تهدیدکننده سلامت عمومی و محیط‌زیست با جدیت ادامه خواهد داشت.