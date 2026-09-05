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دیوارنگاره «باز هم دوران» با هدف بازنمایی رشادتهای خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ادای دین به ایثارگریهای امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، در میدان امام حسین شیراز رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دیوارنگاره «باز هم دوران» با هدف بازنمایی رشادتهای خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ادای دین به ایثارگریهای امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، در میدان آیینی امام حسین شیراز رونمایی شد.
این اثر شهری که با همت هنرمندان شیرازی و حمایت خانه طراحان انقلاب اسلامی به مرحله اجرا رسیده است، با نگاهی به حماسه خلبانان پایگاه هوایی شهید دوران، آخرین مأموریت عملیاتی شهید مجید کاظمی را روایت میکند.
این دیوارنگاره بر پایه مفهوم «آخرین پرواز» طراحی شده و میکوشد تصویری از جانفشانیهای خلبانانی ارائه دهد که آسمان را میدان دفاع از عزت و امنیت ایران میدانند.
در این اثر، نام و یاد شهید کاظمی در پیوند با میراث شهید عباس دوران به تصویر کشیده شده است تا تداوم راه خلبانان حماسهساز نیروی هوایی در اذهان شهروندان شیرازی زنده بماند.
بر اساس روایتهای ارائهشده از این عملیات، در یازدهم اسفندماه ۱۴۰۴، دو جنگنده سوخو-۲۴ از پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برای انجام مأموریتی عملیاتی با هدف عبور از شبکههای پدافندی و راداری دشمن اعزام شدند ؛ در بازگشت از این عملیات، امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی به فیض شهادت نائل شد و پیکر وی پس از ماهها جستوجو و شناسایی تخصصی، به میهن بازگشت و در شیراز تشییع شد.
این اثر که با مدیریت هنری محسن گلآرایش و همکاری تیمی از هنرمندان کشور به سرانجام رسیده، در کنار جنبههای هنری، تلاشی برای ثبت بخشی از تاریخ معاصر دفاعی کشور در فضای عمومی شهر محسوب میشود.
شناسنامه اثر:
عنوان: باز هم دوران
مکان: میدان آیینی امام حسین شیراز
ایده و تصویر: مهدی دبیری (استودیو صفحه)
شعار: هاشم کرونی
نوشتار: محمدرضا خسروانیتبار
مدیر هنری و طراح نامواره: محسن گلآرایش