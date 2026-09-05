به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دومین گروه کاروان کاراته کشورمان شامل ملی پوشان رده‌های سنی امید دختر و پسر و همچنین کاتارو‌های پسر کشورمان ساعت ۶ صبح امروز (۱۴ شهریور) از طریق شهر نجف عراق، راهی امان اردن خواهند شد.

اعضای تیم کشورمان که در دومین گروه به این مسابقات اعزام شده‌اند، به شرح زیر است:

دختران:

رده سنی زیر ۲۱ سال:

وزن ۵۰- کیلوگرم: غزل فتحی

وزن ۵۵- کیلوگرم: فاطمه جعفرنژاد

وزن ۶۱- کیلوگرم: زهرا رضازاده

وزن ۶۸- کیلوگرم: بشرا ایمانی

وزن ۶۸+ کیلوگرم: مهلا صداقت

و همچنین آیلین بهاری در کاتا انفرادی زیر ۲۱ سال

پسران:

رده سنی زیر ۲۱ سال:

وزن ۵۵- کیلوگرم: ابوالفضل تمدن

وزن ۶۰- کیلوگرم: ابوالفضل همدم جو

وزن ۶۷- کیلوگرم: مهدی چوبک زن

وزن ۷۵- کیلوگرم: عرفان خوش عقیده

ورن ۸۴- کیلوگرم: وهاب شاهمیر

وزن ۸۴+ کیلوگرم: طا‌ها یوسفی

کاتا پسران:

محمد انکوتی در کاتا انفرادی نوجوانان

یزدان قوام در کاتا انفرادی جوانان

علیرضا ندیمی در کاتا انفرادی زیر ۲۱ سال

و کاتا تیمی جوانان با ترکیب امیررضا مسلمان، آرمین جوانی، عرفان بیگی

فائزه ترکمان سرمربی و نسیبه طاهری مربی رده سنی زیر ۲۱ سال، شادی جعفری زاده مربی نوجوانان و‌ جوانان، امیر مهدی زاده سرمربی و وحید حسنی پور مربی رده سنی زیر ۲۱ سال، و مهدی حق نظری مربی تیم کاتا راهی این دوره از مسابقات شده‌اند.

همچنین فاطمه پورزمانی نایب رئیس بانوان فدراسیون، احمد صافی مدیر فنی تیم‌های ملی کاتا و اله کرم شهگل سرپرست تیم‌های ملی رده‌های پایه نیز تیم فوق را همراهی می کنند.

بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال دختران و پسران ۱۷ تا ۱۹ شهریور در امان اردن برگزار خواهد شد.