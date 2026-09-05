دومین گروه کاروان کاراته ایران راهی اردن شد
دومین گروه کاروان کاراته کشورمان برای حضور در رقابتهای ردههای پایه قهرمانی آسیا، امروز راهی اردن شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دومین گروه کاروان کاراته کشورمان شامل ملی پوشان ردههای سنی امید دختر و پسر و همچنین کاتاروهای پسر کشورمان ساعت ۶ صبح امروز (۱۴ شهریور) از طریق شهر نجف عراق، راهی امان اردن خواهند شد.
اعضای تیم کشورمان که در دومین گروه به این مسابقات اعزام شدهاند، به شرح زیر است:
دختران:
رده سنی زیر ۲۱ سال:
وزن ۵۰- کیلوگرم: غزل فتحی
وزن ۵۵- کیلوگرم: فاطمه جعفرنژاد
وزن ۶۱- کیلوگرم: زهرا رضازاده
وزن ۶۸- کیلوگرم: بشرا ایمانی
وزن ۶۸+ کیلوگرم: مهلا صداقت
و همچنین آیلین بهاری در کاتا انفرادی زیر ۲۱ سال
پسران:
رده سنی زیر ۲۱ سال:
وزن ۵۵- کیلوگرم: ابوالفضل تمدن
وزن ۶۰- کیلوگرم: ابوالفضل همدم جو
وزن ۶۷- کیلوگرم: مهدی چوبک زن
وزن ۷۵- کیلوگرم: عرفان خوش عقیده
ورن ۸۴- کیلوگرم: وهاب شاهمیر
وزن ۸۴+ کیلوگرم: طاها یوسفی
کاتا پسران:
محمد انکوتی در کاتا انفرادی نوجوانان
یزدان قوام در کاتا انفرادی جوانان
علیرضا ندیمی در کاتا انفرادی زیر ۲۱ سال
و کاتا تیمی جوانان با ترکیب امیررضا مسلمان، آرمین جوانی، عرفان بیگی
فائزه ترکمان سرمربی و نسیبه طاهری مربی رده سنی زیر ۲۱ سال، شادی جعفری زاده مربی نوجوانان و جوانان، امیر مهدی زاده سرمربی و وحید حسنی پور مربی رده سنی زیر ۲۱ سال، و مهدی حق نظری مربی تیم کاتا راهی این دوره از مسابقات شدهاند.
همچنین فاطمه پورزمانی نایب رئیس بانوان فدراسیون، احمد صافی مدیر فنی تیمهای ملی کاتا و اله کرم شهگل سرپرست تیمهای ملی ردههای پایه نیز تیم فوق را همراهی می کنند.
بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ردههای سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال دختران و پسران ۱۷ تا ۱۹ شهریور در امان اردن برگزار خواهد شد.