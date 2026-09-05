به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم و بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی، بیشینه دمای هوای قم امروز به ۳۸ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما به ۱۹ درجه می‌رسد. بررسی پیش‌بینی‌های بین‌المللی نیز تداوم هوای گرم و عمدتاً صاف در قم را تأیید می‌کند؛ به‌طوری که دمای روزانه حدود ۳۷ تا ۳۸ درجه و احتمال بارش نزدیک به صفر گزارش شده است.

وزش باد در برخی ساعات می‌تواند موجب افزایش غلظت گردوغبار و کاهش کیفیت هوا شود؛ از این رو توصیه می‌شود افراد حساس، سالمندان و کودکان در ساعات غبارآلود از تردد و فعالیت طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.