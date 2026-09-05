

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، یونسی رستمی در بازدید از نمایشگاه خودرو‌های منطقه آزاد با اشاره به فراهم شدن امکان استفاده مردم از خودرو‌های متنوع و برند‌های مختلف در منطقه آزاد مازندران گفت: تا حدود یک هفته پیش، یک‌هزار و ۱۰۰ دستگاه خودروی صفر از ظرفیت منطقه آزاد در سطح استان عرضه شده و همچنین با مجوز ورود خودرو‌های کارکرده، زمینه استفاده مردم از خودرو‌های متنوع‌تر فراهم شده است.



او افزود: منطقه آزاد صرفاً برای واردات و عرضه خودرو ایجاد نشده است، بلکه هدف اصلی ما این است که منطقه آزاد مازندران به یک منطقه صادرات‌محور تبدیل شود و در کنار واردات، صادرات نیز در آن رونق پیدا کند.



استاندار مازندران با بیان اینکه توسعه تجارت از اولویت‌های منطقه آزاد مازندران است، خاطرنشان کرد: باید زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه به شکل هدفمند فعال شود.



یونسی رستمی بر ضرورت توسعه گردشگری و گردشگری اقتصادی در مازندران تأکید کرد و گفت: در کنار فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، به دنبال رونق گردشگری و گردشگری اقتصادی هستیم و باید از همه ظرفیت‌های استان در این زمینه استفاده کنیم.



استاندار مازندران ارتقای حمل‌ونقل دریایی و توسعه سیستم ریلی را از دیگر برنامه‌های استان عنوان کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، رونق تجارت، جذب سرمایه‌گذاری و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی باید در نهایت به افزایش رفاه عمومی و ایجاد اشتغال برای جوانان استان منجر شود.



یونسی رستمی با اشاره به وعده‌های مطرح‌شده در خصوص تکمیل طرح‌های عمرانی استان نیز گفت: در ابتدای مسئولیت اعلام کردیم که از میان حدود ۲ هزار و ۷۰۰ طرح موجود در استان، می‌توان طی دو سال بخش قابل توجهی از آنها را به سرانجام رساند و امروز شاهد تحقق این وعده و به پایان رسیدن تعداد قابل توجهی از این طرح‌ها هستیم.



استاندار مازندران با تأکید بر اینکه توسعه استان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مبتنی بر دانش است، گفت: ما برای مازندران برنامه داریم و حرکت استان بدون برنامه امکان‌پذیر نیست.



یونسی رستمی ادامه داد: برنامه‌های استان بر محور مسائل علمی، روش‌های علمی و رویکرد و نگاه علمی تدوین و اجرا می‌شود و بدون نگاه علمی، در مسیر توسعه حرکت نخواهیم کرد.