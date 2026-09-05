پخش زنده
امروز: -
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۴ شهریور را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای آمریکا
نیویورکتایمز
پنتاگون در جریان عملیات بزرگ برای یافتن اطلاعات محرمانه، از اعضای ستاد مشترک ارتش آزمایش دروغسنجی میگیرد.
حدود ۵۰ نفر مورد آزمایش قرار گرفتند، تحقیقی بینظیر که در پی گزارشهای خبری درباره جنگ با ایران و کاهش ذخایر مهمات ارتش آمریکا انجام میشود.
حتی با اینکه هیئت منصفه در دادگاه قتل لیندسی کلنسی به حکمی نرسید، بعید است که آینده او شامل آزادی باشد، حداقل برای مدت طولانی. اما آمریکاییها در مورد هدف از حبس او اختلاف نظر دارند.
واشنگتنپست
اسناد و مدارک جدید، وجود انبار سلاحهای شیمیایی در سودان را آشکار میکند.
یک پیامک به یک افسر نظامی که در حملات هوایی شرکت داشت، شامل ویدئویی از یک قربانی ظاهراً با پوست سوخته بود که روی آن نوشته شده بود: «دستپخت شما».
رمز و راز پشت یک کلیپ صوتی که به تغییر روند رقابتهای سنا کمک کرد.
ابزارهای هوش مصنوعی به طور فزایندهای به بازیگران سیاسی اجازه میدهند تا رأیدهندگان را فریب دهند - و به نامزدها کمک میکنند تا در مورد واقعیت تردید ایجاد کنند.
رویترز
میلیاردر ونزوئلایی که آمریکا به اتهام پولشویی او را تحت نظر داشت، اکنون با پنتاگون قرارداد نفتی دارد
الخاندرو بتانکورت، که به مقامات آمریکایی در دستگیری نیکلاس مادورو کمک کرد، اکنون شریک اصلی واشنگتن در یک معامله نفتی غیرمعمول با کاراکاس است.
ارتش آمریکا در بحبوحه گزارشهای مربوط به هدف قرار دادن دستگاههایش در خاورمیانه، ردیابهای تبلیغاتی را خاموش کرد
تلاش برای کاهش دادههای مکانی تولید شده از سوی تلفنهای هوشمند در حالی صورت میگیرد که مقامات نظامی محدودیتهای فزایندهای را در مورد استفاده کلی از تلفن در نظر میگیرند.
خبرگزاری تسنیم میگوید نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارک مورد حمله آمریکا قرار گرفته است
خبرگزاری نیمه رسمی ایران، تسنیم، گزارش داد که یک نفتکش ایرانی روز شنبه در نزدیکی جزیره خارک، قطب کلیدی صادرات نفت ایران، در خلیج فارس، از سوی نیروهای آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت.
آسوشیتدپرس
ایران، آمریکا را به هدف قرار دادن یک نفتکش در نزدیکی جزیره خارک و سایر تحولات کلیدی خاورمیانه متهم میکند
ایران، آمریکا را به حمله به یک نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارک در خلیج فارس متهم کرده است. آمریکا بلافاصله در این مورد اظهار نظر نکرد و هیچ نشانهای از تلافیجویی نیز وجود نداشت. هفته گذشته پس از یک ماه آرامش نسبی، اولین تبادل آتش رخ داد.
همسر خلبان کشته شده در خاورمیانه از اینکه هنگام بررسی مزایا به او گفته شده ایران در حال جنگ نیست، ناراحت است
همسر یک خلبان کشته شده در یک ماموریت جنگی در خاورمیانه گفت که ماهها پس از مرگ شوهرش، تنها با یک پست پربازدید در رسانههای اجتماعی توانست از پنتاگون در مورد مسائل مربوط به مزایا و حقوق اولیه همسرش تصمیم بگیرد.
دهیل
گزینه هگزت برای تصدی سمت وزیر جدید ارتش با رقابت روبروست
منابع آگاه این هفته به نشریه هیل گفتند که شان پارنل، سخنگوی پنتاگون و گزینه اصلی پیت هگزت، وزیر دفاع، برای سمت وزیر بعدی ارتش، در میان حداقل چهار کاندیدایی است که برای این سمت در نظر گرفته شدهاند.
ترامپ اولین اظهارات خود را در مورد پرونده لیندسی کلنسی بیان کرد
پرزیدنت ترامپ روز جمعه به تصمیم قاضی مبنی بر اعلام عدم محاکمه در پرونده قتل لیندسی کلنسی واکنش نشان داد و برای اولین بار در مورد این نبرد حقوقی که توجه ملی را به خود جلب کرده است، اظهار نظر کرد.
والاستریتژورنال
در نبرد محاصره، زمان دیگر به نفع ایران نیست
ایالات متحده به کشورهای خلیج فارس کمک میکند تا مقادیر قابل توجهی نفت را از منطقه خارج کنند و در عین حال مانع از انتقال محمولههای تهران میشود.
آمریکا از وعده تراشههای انویدیا برای میانجیگری در توافق صلح ارمنستان و آذربایجان استفاده کرد
مذاکرهکنندگان سال گذشته برای کمک به دستیابی به یک توافق اولیه جهت پایان دادن به دههها درگیری، که جدیدترین نمونه از دیپلماسی تراشه بود، دسترسی به سختافزار پیشرفته هوش مصنوعی را ارائه دادند.
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
فایننشال تایمز ویکند
جان هیلی وزیر دارایی انگلیس با هشدار درباره اینکه جنگ دونالد ترامپ در خاورمیانه به رشد اقتصادی آسیب زده و تورم را افزایش داده، کشور را برای رونمایی از یک «بودجه سخت و انقباضی» آماده کرده است.
گاردین
«نایجل فاراژ» برای حفظ موقعیت تضعیف شده خود در رهبری حزب، تلاش کرده است از دو مقام ارشد حزبش فاصله بگیرد؛ افرادی که به اتهام تبانی برای دور زدن قوانین مربوط به کمکهای مالی خارجی به پلیس معرفی شدهاند.
دیلی میرور
در پی ورود پلیس به پرونده کمکهای مالی مشکوک به حزب ریفرم و کشیده شدن کنفرانس سالانه این حزب به آشفتگی، حزب تحت رهبری فاراژ وارد بحرانی جدی شده است.
دیلی میل
اندی برنهم نخستوزیر انگلیس در پی تهدیدهای تازه آرژانتین برای «بازپسگیری» جزایر فالکلند، به «ضعف و ناتوانی» در ایستادگی در برابر این کشور متهم شده است.
تایمز
همزمان با گسترش تحقیقات پلیس درباره احتمال دریافت کمکهای مالی غیرقانونی خارجی از سوی حزب ریفرم، نایجل فاراژ به دو تن از نزدیکترین متحدان خود پشت کرده است.
دیلی استار
«دکلن دانلی»، مجری مطرح تلویزیون، بابت «سرقت» یک ساندویچ ۵ پوندی از فروشگاه مارکساند اسپنسر عذرخواهی کرد و به همکارش «انت مکپارتلین» گفت از ترس بازداشت شدن به شدت نگران شده بود.
دیلی تلگراف
در قالب یک طرح آزمایشی برای پیشگیری از زوال عقل، داروی آلزایمر برای افراد میانسالی که هیچ مشکلی در حافظه ندارند تجویز خواهد شد.
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
راسیسکایا گازتا
سوریه میتواند به جایگزینی برای مسیرهای انتقال نفت از طریق تنگه هرمز تبدیل شود
کاخ سفید به دنبال گزینههایی برای جایگزینی معاون وزیر دفاع آمریکا است
روسآویاتسیا: فروش هواپیمای مسافربری MS-۲۱ در بازارهای خارجی پس از تأمین نیاز بازار داخلی روسیه آغاز خواهد شد
پدافند هوایی روسیه طی شب ۵۳ پهپاد اوکراینی را بر فراز این کشور سرنگون کرد
آمریکا خواستار برقراری آتشبس همزمان با سفر ویتکاف به مسکو و کییف شده است
وزگلیاد
پدافند هوایی روسیه در چهارم سپتامبر ۴۸۰ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد
در پی حملات پهپادی به استان بلگورود، سه نفر زخمی شدند
در حمله پهپادی نیروهای اوکراینی به جمهوری دونتسک، سه غیرنظامی زخمی شدند
وزارت خارجه آمریکا فروش بمبهای هوایی به عربستان سعودی را تأیید کرد
نیروهای روسیه به کارخانههای متالورژی و مراکز لجستیکی نیروهای اوکراینی حمله کردند
ایزوستیا
آرژانتین علیه ۴۵ فرد به دلیل استخراج هیدروکربن در جزایر مالویناس تحریم وضع خواهد کرد
در فنلاند اعلام شد بسته شدن مرز با روسیه مشکلاتی در زمینه اشتغال و بیکاری ایجاد کرده است
یک دیپلمات از افزایش علاقه به یادگیری زبان روسی در چین خبر داد
وزارت دادگستری آمریکا گزارشها درباره تعلیق همکاری با کانادا را تکذیب کرد
در بخشهایی از استان خرسون پس از حمله پهپادی، اختلال در تأمین برق ایجاد شد
کامرسانت
سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) اعلام کرد آماده کمک به مذاکرات درباره اوکراین است
ترامپ بار دیگر تهدید کرد به کوه «پیکاکس» در ایران حمله خواهد کرد
لیتوانی و لتونی قصد دارند ترانزیت غلات روسیه را متوقف کنند
دلسی رودریگز، معامله نفتی با آمریکا را برای ونزوئلا سودمند توصیف کرد
سازمانهای اطلاعاتی آمریکا از برنامه ایران برای ادامه درگیری مطلع شدهاند
نزاویسیمایا گازتا
ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد انفجاری در ساختمان مرکزی سازمان امنیت اوکراین (СБУ) در مرکز کییف رخ داده است
سرگئی ناریشکین گفت روسیه نیروهای نظامی کشورهای اروپایی را در میدان نبرد شناسایی میکند
وزیر دارایی اوکراین اعلام کرد این کشور به دلیل کسری بودجه مجبور خواهد شد پرداختهای خود را به تعویق بیندازد
سفیر روسیه، الکسی نچایف، گفت مسکو در واکنش به تعطیلی سرکنسولگری روسیه در بن، اقدامات متقابل انجام خواهد داد
رئیسجمهور آمریکا معتقد است روسیه قصد حمله به کشورهای عضو ناتو را ندارد
مهمترین عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
واشنگتن اروپا را به محاصره اقتصادی ایران میکشاند
ترامپ: ما تنگه هرمز را کنترل میکنیم و از طریق ماهواره سایتهای هستهای را زیر نظر داریم
رباتهای هوش مصنوعی اوپنایآی از کنترل خارج شدند؛ اعمال محدودیتهای شدید بر نهادهای نظارتی
روزنامه الشروق
واشنگتن به دنبال توافق جدید و جامعتری با تهران است
مصر و ایتالیا توافق کردند که مشارکت خود را تقویت کرده و از ثبات در مدیترانه حمایت کنند
عبدالعاطی (وزیر خارجه مصر) با همتایان سعودی و یونانی خود در مورد تحولات منطقهای و تلاشهای کاهش تنش گفتوگو کرد
هاکبی: تروریسم شهرکنشینان به وجهه اسرائیل در آمریکا آسیب میزند
وزارت نفت قصد دارد پایگاه سرمایهگذاری در بخش معدن را گسترش دهد
نفت در مسیر ثبت بزرگترین افزایش هفتگی از ماه جولای
کاخ سفید از طریق بازیهای ویدیویی، دستور کار ترامپ را تبلیغ میکند
روزنامه الیوم السابع
واشنگتن در حال تشدید محاصره اقتصادی خود علیه ایران است و به طرحهای اعلام نشدهای برای فشار بر تهران اشاره میکند
وزیر آموزش و پرورش، تجربه مصر در اصلاحات آموزشی را در یونیسف در نیویورک بررسی میکند
مصر از مناطق خطرناک خالی شد؛ تصمیمات رهبری سیاسی، ۱.۵ میلیون شهروند را نجات داد
روزنامه الجمهوریه
تقویت همکاری اقتصادی بین قاهره و رم؛ همکاری در انرژیهای تجدیدپذیر، بومیسازی صنعتی و تحول دیجیتال
واشنگتن حلقه محاصره اقتصادی علیه ایران را تنگتر میکند؛ ونس: درگیری فعلی یک جنگ نیست و تا زمانی که کنگره تمدید نشود، پایان نخواهد یافت
قاره کهن با کمترین ذخایر گاز خود در ۱۵ سال گذشته به پیشواز زمستان میرود
اسرائیل از عقبنشینی از منطقه امنیتی جنوب لبنان خودداری میکند و خلع سلاح حزبالله را به عنوان شرط عقبنشینی مطرح میکند
اقتصاد اشغالگری: غارت و کلاهبرداری؛ اسرائیل چگونه زمینهای فلسطینیان را میدزدد؟
روزنامه الوفد
مصر با بیثباتسازی دریای سرخ و تبدیل آن به عرصهای نظامی و بینالمللی مخالف است
طرح «خروج ۷۱۰» برای اخراج مردم غزه
کوچ اجباری به رقابتهای انتخاباتی اسرائیل دامن زد؛ اسکان ۲۰ خانواده یهودی در کرانه باختری اشغالی
ادامه تلاشها برای آزادی ملوانان مصری که در سواحل سومالی بازداشت شدهاند
جنگ ایران، واشنگتن را فرسوده میکند؛ پنتاگون پس از آشکار شدن نگرانیهای رهبران نظامی در مورد پیامدهای جنگ، اسناد طبقهبندیشده را از دسترس خارج میکند
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
آج نیوز
آمریکا فروش ۵ میلیارد دلار تسلیحات (بمب) به عربستان را تصویب کرد
پزشکیان: با اتحاد ملی اهداف و توطئههای دشمن را خنثی میکنیم
ارتش پاکستان در مجموع چند عملیات در ایالت بلوچستان ۳۶ تروریست را به هلاکت رساند
هشدار بارندگی شدید و امکان سیل در شهر راولپندی صادر شد
اکسپرس
قالیباف: از پیشنهادات چین در راستای صلح و امنیت منطقه حمایت میکنیم
نظرسنجی عمومی: اعتماد مردم پاکستان به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور ۱۴ درصد دیگر کاهش یافت
توقف ۲ روزه تردد قطارهای مسافربری در مسیر «کویته» مرکز ایالت بلوچستان
شهباز شریف: تصمیمات سخت اقتصادی باعث ثبات نسبی شده است
دنیا
رئیس جمهور چین: مردم خاورمیانه باید مداخلت خارجی در امور خود را رد کنند
نرخ جرائم خیابانی در ایالت پنجاب پاکستان ۷۰ درصد کاهش یافت
افزایش ۲.۶ روپیهای قیمت هر واحد برق مصرفی خانگی در پاکستان
سروزیر ایالت پنجاب پاکستان امروز در سفری رسمی ۳ روزه عازم انگلیس میشود
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
روزنامه هشت صبح
پاکستان: شبکه قاچاق مواد مخدر مرتبط با افغانستان متلاشی شد
جبهه متحد افغانستان یک ایست و بازرسی طالبان را در بدخشان هدف قرار داد
طالبان ۶ تن را به اتهام همکاری با جبهه متحد بازداشت کرد
روزنامه انیس
دیدار سفیر افغانستان و مقامهای روسی
روزنامه اطلاعات روز
اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان؛ اموال دکان داران مهاجر در پنجاب به حراج گذاشته شده است
ترامپ ممکن است به زودی به کوه کلنگ حمله کنیم
کرزی: طالبان مرا بیرون میبرند، دوباره باز میگردانند
روزنامه هیواد
۳۸۹ افغان آزاد شده از زندانهای پاکستان به کشور بازگشتند
روسیه اذعان کرد که ماموریت ناتو در افغانستان شکست خورده است
گسترش روابط با ژاپن فرصتی جدید برای اقتصاد و دیپلماسی افغانستان
مهمترین عناوین روزنامههای جنوب شرق آسیا
کانال اخبار آسیا
مه دود در سنگاپور: کیفیت هوا در منطقه مرکزی در محدوده ناسالم قرار دارد
مالزی پس از آنکه شاخص آلودگی هوا از ۵۰۰ فراتر رفت، در سریان، ایالت ساراواک، وضعیت اضطراری اعلام کرد
نیو استریت تایمز
ناوگان آزادی از ماموریت جدید خود در غزه در ماه اکتبر خبر داد
تمپو اندونزی
استراتژی ترامپ در قبال ایران: آیا این میتواند به یک جنگ ابدی تبدیل شود؟
مالایی میل
به دلیل تداوم مه گرفتگی، ۶۴۷ مدرسه در ایالت ساراواک از ۷ تا ۱۱ سپتامبر به مدت پنج روز تعطیل خواهند بود
مالزی بهعنوان شریک بریکس: با همه رشد کنید، اما با تمرکز بر آسهآن در اولویت است
استار مالزی
مالزی خواستار دسترسی بیشتر محصولات داخلی به بازار چین از طریق تجارت الکترونیکی دوطرفه است
تایلند دسترسی به ویزا برای ۶۵ کشور و منطقه را اصلاح میکند
اعتراض سازمانهای مردمنهاد به دلیل مه غلیظ در مقابل سفارت اندونزی
چاینا مورنینگ پست
تایلند ساخت ۴۹ مرکز داده را به دلیل افزایش نگرانیها در مورد کمبود منابع به حالت تعلیق درآورد