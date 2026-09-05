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رئیس شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی (ماپیم) در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره جنگ علیه ایران، تأکید کرد: جنگ و پیامدهای انسانی آن را نمیتوان با تغییر واژهها کماهمیت جلوه داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ «محمد عزمی عبدالحمید» در یادداشتی اظهارات ترامپ درباره جنگ علیه ایران را نشانهای از نگاه قدرتمحور به جنگ و بیاعتنایی به رنج قربانیان دانست. ترامپ روز جمعه در پاسخ به پرسشی درباره درگیری با ایران گفته بود این یک «درگیری نظامی» است.
عبدالحمید با انتقاد از این ادبیات تصریح کرد: جنگ برای خانواده سربازی که هرگز به خانه بازنمیگردد، کودکی که با صدای انفجار از خواب بیدار میشود، مادری که در میان ویرانههای خانهاش به دنبال عزیزانش میگردد و غیر نظامیانی که مجبور به ترک خانههای خود میشوند، هرگز مسئلهای کوچک نیست.
رئیس ماپیم هشدار داد: تبدیل رنج انسانها به آمار و ارقام، زمینه را برای عادیسازی جنگ فراهم میکند و هنگامی که قربانیان به «تلفات جانبی» و شهرها به «اهداف» نظامی تبدیل شوند، زبان راهبردی جای زبان انسانی را میگیرد.
عبدالحمید همچنین بر ضرورت اجرای برابر قوانین بینالمللی تأکید کرد و گفت: قوانین بینالمللی نباید برای آمریکا و ایران، یا کشورهای قدرتمند و ضعیف، معیارهای متفاوتی داشته باشد؛ زیرا اگر قانون بینالمللی در شرایط سیاسی دشوار اجرا نشود، آنچه «نظم مبتنی بر قوانین» نامیده میشود، در عمل به نظمی تبدیل خواهد شد که قدرتمندان قواعد آن را تعیین میکنند.
رئیس ماپیم از مالزی، آسهآن، سازمان همکاری اسلامی و کشورهای جنوب جهانی نیز خواست بر اصل برابری همه کشورها در برابر قوانین بینالمللی تأکید کنند و اجازه ندهند قدرت نظامی، مصونیت سیاسی ایجاد کند.
عبدالحمید در پایان هشدار داد: خطر اصلی فقط وقوع جنگ نیست، بلکه عادی شدن جنگ در افکار عمومی و کاهش حساسیت جامعه جهانی نسبت به کشتار و ویرانی است و تأکید کرد: هیچ انسانی کوچک و بیاهمیت نیست و عدالت نباید امتیازی برای قدرتمندان باشد.