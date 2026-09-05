مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان از بازگشایی مدارس از اول مهر به‌صورت حضوری خبر داد و گفت: تمامی برنامه‌ها با هدف فراهم کردن شرایط لازم برای حضور دانش‌آموزان در مدارس دنبال می‌شود.

بازگشایی مدارس خوزستان از اول مهر به صورت حضوری

بازگشایی مدارس خوزستان از اول مهر به صورت حضوری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ناصر علی‌فر مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان گفت: ثبت‌نام دانش‌آموزان یکی از اولویت‌های اصلی آموزش‌وپرورش استان است و این فرایند باید با جدیت تا تکمیل ثبت‌نام دانش‌آموزان پیگیری شود.

اواز برگزاری مانور بازگشایی مدارس در ۲۲ شهریورماه خبر داد و افزود: این مانور با هدف بررسی میزان آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی برگزار خواهد شد تا وضعیت مدارس پیش از اول مهر مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با اشاره به آغاز برنامه توانمندسازی معلمان از هفته آینده گفت: این دوره‌ها با هدف ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان و افزایش آمادگی آنان برای شروع باشکوه فعالیت مدارس در مهرماه برگزار خواهد شد.

علی‌فر بر ضرورت استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها در طرح مهر تأکید کرد و افزود: تحقق اهداف این طرح ملی تنها به ظرفیت آموزش‌وپرورش محدود نمی‌شود و باید از توان و ظرفیت سایر دستگاه‌ها نیز برای آماده‌سازی هرچه بهتر مدارس استفاده کرد.

او با بیان اینکه مهر امسال باید با نشاط آغاز شود، بر لزوم گرامیداشت یاد شهدا در آیین بازگشایی مدارس تأکید کرد و خواستار پیگیری منسجم برنامه‌های باقی‌مانده طرح مهر شد.