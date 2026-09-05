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واژگونی یک فروند قایق تفریحی در دریاچه الندان منطقه چهاردانگه ساری ۵ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران، گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی یک فروند قایق تفریحی در دریاچه الندانِ منطقه چهاردانگه ساری، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام و بلافاصله یک تیم عملیاتی تخصصی از پایگاه کیاسر به محل حادثه اعزام شدند.
دکتر غلامعلی فخاری اشرفی، افزود: عملیات امدادی با استفاده از یک دستگاه آمبولانس و با حضور گروهای عملیاتی برای رهاسازی و انتقال حادثهدیدگان در کمترین زمان ممکن انجام گرفت.
او ادامه داد: نجاتگران پس از حضور در صحنه، ارزیابی اولیه و تثبیت وضعیت مصدومان، اقدامات پیشبیمارستانی لازم را برای آنان انجام دادند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران گفت: در این حادثه ۵ نفر از مصدومان با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی شهرستان ساری منتقل شدند.
همچنین دکتر علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از جان باختن یک مرد ۴۶ ساله در پی واژگونی قایق تفریحی در این دریاچه خبرداد.
عضو شورای قضایی استان جهت جلوگیری از حوادث مشابه توصیه هایی را برای پیشگیری از غرق شدگی گفت: هشدار ایمنی در قایقسواری را جدی بگیرید، پیش از حرکت، از سالم بودن قایق و تجهیزات ایمنی اطمینان حاصل کنید،استفاده از جلیقه نجات برای همه سرنشینان الزامی است.، کودکان را هرگز بدون مراقبت در قایق رها نکنید،از نزدیک شدن به مناطق عمیق، ناشناخته و خطرناک خودداری کنید،در شرایط نامساعد جوی و مواج بودن آب، قایقسواری نکنید،از ایستادن، جابهجایی بیمورد و شوخیهای خطرناک داخل قایق خودداری کنید، هنگام قایقسواری تمرکز خود را حفظ کنید و از رفتارهای حواسپرتکننده پرهیز کنید، جلیقه نجات بپوشید؛ یک تصمیم ساده میتواند جان شما را نجات دهد،ایمنی را رعایت کنیم تا یک تفریح شیرین، به حادثهای تلخ تبدیل نشود.
دکتر غلامعلی فخاری افزود: عملیات نجات مصدومان با همراهی عوامل نیروی انتظامی در ساعت ۱۶:۴۲ روز جمعه آغاز و در ساعت ۲۲:۰۰ پس از ایمنسازی کامل محل حادثه، به پایان رسید.