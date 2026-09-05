مالزی با پیشنهاد ایجاد سازوکار قوی‌تر تجارت الکترونیک دوجانبه با چین، به دنبال فراهم کردن زمینه دسترسی بیشتر تولیدکنندگان و کسب‌وکار‌های داخلی به بازار بزرگ این کشور است.

مالزی به دنبال افزایش دسترسی به بازار چین

مالزی به دنبال افزایش دسترسی به بازار چین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ «استیون سیم چی کیونگ» وزیر توسعه کارآفرینی و تعاونی‌های مالزی، با تأکید بر ضرورت متوازن‌تر شدن تجارت الکترونیک میان دو کشور گفت: با توجه به اینکه مصرف‌کنندگان مالزیایی به کالا‌های چینی دسترسی دارند، ایجاد سازوکار دوجانبه تجارت الکترونیک می‌تواند به شرکت‌های مالزیایی امکان دهد مستقیماً به مصرف‌کنندگان چینی دسترسی پیدا کنند.

وزیر توسعه کارآفرینی و تعاونی‌های مالزی این اظهارات را در مراسم افتتاح بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط چین و آغاز به کار پاویون مالزی در شهر گوانگ‌ژو مطرح کرد.

سیم چی کیونگ همچنین با اشاره به جایگاه منطقه دلتای رود مروارید چین به عنوان «کارخانه جهان» و مالزی به عنوان «چهارراه آسیا» گفت: تنوع و خلاقیت مالزی می‌تواند این کشور را به «بوتیک جهان» برای تولید محصولات متمایز و با ارزش افزوده بالا تبدیل کند.

وی ابراز اطمینان کرد: روابط دیرینه دیپلماتیک مالزی و چین همچنان به عنوان یکی از پایه‌های اصلی همکاری‌های اقتصادی دوجانبه ادامه خواهد یافت.

وزیر توسعه کارآفرینی و تعاونی‌های مالزی همچنین برای نمایندگی از این کشور در سی‌ودومین نشست وزیران همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط در گوانگژو حضور دارد.