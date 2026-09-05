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فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل از دستگیری سارقی خبر داد که با سوءاستفاده از غفلت بیماران و همراهان آنها، اقدام به سرقت تلفن همراه در یکی از بیمارستانهای این شهر میکرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ سعید یوسفیفعال، فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت گوشی تلفن همراه بیماران در یکی از بیمارستانهای این شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۲ فلسطین با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهکارگیری شیوههای تخصصی پلیسی، موفق شدند هویت سارق را شناسایی کنند و این فرد در جریان ارتکاب سرقت دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل ادامه داد: متهم پس از دستگیری در تحقیقات به ۷ فقره سرقت از بیماران اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.
وسفیفعال با تأکید بر برخورد جدی پلیس با سرقت در مراکز درمانی، از شهروندان خواست گوشی تلفن همراه و دیگر وسایل باارزش بیماران را در معرض دسترس یا روی تخت، پاتختی و زیر بالش رها نکنند و مراقبت بیشتری از اموال خود داشته باشند.