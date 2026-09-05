به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم ولایت‌مدار و همیشه در صحنه بجنورد، در صد و هشتاد و هشتمین شب متوالی، بار دیگر با حضوری پرشور، حماسی و مقتدرانه به میدان آمدند تا با فریادی واحد، عزم و اراده خود را در دفاع از عزت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی به نمایش بگذارند.

بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی نیز همگام و همراه با اقشار مختلف مردم در این اجتماع مردمی حضور یافت و در کنار مردم، جلوه‌ای دیگر از همدلی، انسجام و ایستادگی مردم استان را به نمایش گذاشت.

این حضور مستمر و پرشور، پس از ۱۸۸ شب، همچنان یک پیام روشن دارد: مردم ایستاده‌اند؛ میدان را ترک نمی‌کنند و در دفاع از ایران و عزت ملت، متحد و استوار پای کار هستند.