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حضور مردم استان در صحنه و میدانداری آنان به ۱۸۷ شب رسیده و عشق به وطن و برهم زدن محاسبات دشمن بزرگترین پیام این تجمع هاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه بجنورد، در صد و هشتاد و هشتمین شب متوالی، بار دیگر با حضوری پرشور، حماسی و مقتدرانه به میدان آمدند تا با فریادی واحد، عزم و اراده خود را در دفاع از عزت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی به نمایش بگذارند.
بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی نیز همگام و همراه با اقشار مختلف مردم در این اجتماع مردمی حضور یافت و در کنار مردم، جلوهای دیگر از همدلی، انسجام و ایستادگی مردم استان را به نمایش گذاشت.
این حضور مستمر و پرشور، پس از ۱۸۸ شب، همچنان یک پیام روشن دارد: مردم ایستادهاند؛ میدان را ترک نمیکنند و در دفاع از ایران و عزت ملت، متحد و استوار پای کار هستند.