به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ ائتلاف ناوگان آزادی اعلام کرد کشتی‌های این کاروان پس از توقف در چند بندر اروپایی، قرار است در ماه اکتبر حرکت خود را به سمت سواحل غزه ادامه دهند.

این ائتلاف در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما بار دیگر حرکت می‌کنیم، زیرا اسرائیل نسل‌کشی را متوقف نکرده و فلسطین همچنان آزاد نیست». به گفته این ائتلاف، هدف از این مأموریت به چالش کشیدن محاصره غزه و افزایش فشار افکار عمومی در اروپا برای پایان دادن به این محاصره است.

بر اساس این بیانیه، کشتی «حنظله ۲» در ماه‌های ژوئن و ژوئیه در بنادر نروژ، سوئد و دانمارک توقف داشته است. کشتی دیگری با نام «کیت» نیز ماه اوت حرکت خود را از شهر بریستول انگلیس آغاز کرد و پس از توقف در ایرلند، آلمان و فرانسه، به مسیر خود ادامه داده است.

این کشتی‌ها قرار است پیش از حرکت به سوی غزه در بنادر اسپانیا، پرتغال و ایتالیا نیز توقف کنند و ائتلاف ناوگان آزادی اعلام کرده است که قصد دارد در ماه اکتبر به مقصد برسد.

فعالان حقوق بشر، اتحادیه‌های کارگری، نمایندگان منتخب، خبرنگاران، پزشکان و دیگر حامیان حقوق مردم فلسطین در این مأموریت مشارکت دارند.

ائتلاف ناوگان آزادی همچنین اعلام کرده است در هر یک از بنادر اروپایی، از جوامع محلی خواهد خواست برای توقف ارسال سلاح و انرژی به اسرائیل، پایان دادن به همکاری‌های دیپلماتیک و نظامی با این رژیم و اعمال تحریم‌ها علیه آن، دولت‌های خود را تحت فشار قرار دهند.

یکی از شرکت‌کنندگان آمریکایی این مأموریت نیز با اشاره به خطرات حرکت به سمت غزه گفت: هرچند این اقدام با خطر‌های جدی همراه است، اما سکوت و بی‌عملی هزینه بسیار بیشتری برای فلسطینیان و جهان خواهد داشت.

نیرو‌های اسرائیلی در مأموریت قبلی این کاروان در بهار ۲۰۲۶، صد‌ها نفر از شرکت‌کنندگان را مورد حمله قرار داده و بازداشت کردند. داوطلبان نیز از ضرب‌وشتم شدید، شکستگی استخوان، جراحت‌های ناشی از تیراندازی، استفاده مکرر از شوکر برقی و تعرض جنسی در دوران بازداشت خبر داده‌اند.