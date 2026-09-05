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سرپرست جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی از برخورد دو دستگاه خودروی سواری در محور شیروان به بجنورد خبر داد و گفت: در این حادثه ۷ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حسین رستمی گفت: ساعت ۱۸:۵۲ جمعه ۱۳ شهریورماه، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه سمند با پراید در کیلومتر ۳۵ محور شیروان به بجنورد، محدوده روستای قاضی، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد و بلافاصله نجاتگران پایگاه سیساب با پشتیبانی پایگاه کوهستان باباموسی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: نیروهای هلالاحمر پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات امدادی، مصدومین را با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال دادند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی تصریح کرد: نجاتگران هلالاحمر همچنین عملیات رهاسازی یک نفر از مصدومان را انجام دادند و عملیات امدادرسانی در محل حادثه همچنان ادامه دارد.