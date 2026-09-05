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فرمانده انتظامی شهرستان قائنات از دستگیری عامل آتشسوزی خودروی وانت پیکان و منزل مسکونی یک شهروند در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ علیرضا فولادی گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر آتشسوزی یک دستگاه وانت پیکان و منزل مسکونی در حوزه استحفاظی شهرستان، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی ابراهیمآباد قرار گرفت.
وی افزود: در بررسیها و تحقیقات میدانی مشخص شد آتشسوزی عمدی بوده که مأموران با اقدامات پلیسی در کمتر از ۵ ساعت عامل این آتشسوزی را که یک زن بوده شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی متهم را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان قائنات گفت: متهم در ابتدا منکر جرم شد، اما با مشاهده ادله و مستندات به ناچار لب به اعتراف گشود و علت و انگیزه خود را از این اقدام اختلافات شخصی عنوان کرد.