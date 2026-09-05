شرجی و رطوبت در شهر‌های آبادان و خرمشهر به ۶۲ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت چهارشنبه موجب افزایش رطوبت و شرجی در نیمه جنوبی، بخش‌هایی از غرب و مرکز و تا حدودی شمال خوزستان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: در این مدت وقوع پدیده مه یا مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی استان نیز دور از انتظار نیست.

او رطوبت کنونی هوا در آبادان و خرمشهر را ۶۲ درصد اعلام کرد و گفت: هم اکنون دید افقی در این منطقه به ۶ هزار متر رسیده است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۴۶ درجه و کمترین دما ۲۶ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی هوا ۲۶ درجه سانتیگراد گزارش شده است.