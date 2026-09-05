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در پی فرورفتگی بخشی از خیابان شهیدان کاظمی در اصفهان، چرخ یک دستگاه تانکر در حفره ایجاد شده فرو رفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: پس از اعلام حادثه عوامل آتشنشانی و شرکت آب و فاضلاب به محل حادثه اعزام شدند و با خارج کردن تانکر، اقدامات لازم برای رفع خطر محل ایمنسازی شد.
منصور شیشهفروش افزود: مقرر شده است گروه فنی شرکت آب و فاضلاب پس از انجام حفاریهای لازم، برای بررسی و اصلاح شبکه توزیع آب شرب در این محدوده اقدام کند.
وی تاکید کرد: عملیات اصلاح شبکه و رفع مشکل ایجادشده با هدف جلوگیری از تداوم فرونشست و بروز حوادث احتمالی در این مسیر اجرا خواهد شد.