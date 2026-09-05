به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: پس از اعلام حادثه عوامل آتش‌نشانی و شرکت آب و فاضلاب به محل حادثه اعزام شدند و با خارج کردن تانکر، اقدامات لازم برای رفع خطر محل ایمن‌سازی شد.

منصور شیشه‌فروش افزود: مقرر شده است گروه فنی شرکت آب و فاضلاب پس از انجام حفاری‌های لازم، برای بررسی و اصلاح شبکه توزیع آب شرب در این محدوده اقدام کند.

وی تاکید کرد: عملیات اصلاح شبکه و رفع مشکل ایجادشده با هدف جلوگیری از تداوم فرونشست و بروز حوادث احتمالی در این مسیر اجرا خواهد شد.