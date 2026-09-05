به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، در پنج روز آینده در اغلب نقاط کشور وضعیت جوی آرام و پایدار خواهد بود؛

امروز در ارتفاعات البرز مرکزی بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

همچنین در این مدت و در ساعات بعدازظهر، با فراهم شدن شرایط برای رشد ابر‌های همرفتی، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب و جنوب‌غرب کرمان و ارتفاعات هرمزگان شاهد رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی خواهند بود.

علاوه بر این، امروز و فردا در برخی مناطق شرق کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.