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رئیس سازمان بسیج اساتید کشور بر ضرورت استفاده از ظرفیت جامعه دانشگاهی برای تقویت اقتدار کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میر سامان پیشوایی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در جمع اساتید بسیجی استان کرمان گفت:دانشگاه باید خلق ارزش کند و سرعت پیشرفت در حوزه علم و فناوری را افزایش دهد. صرف تولید علم کافی نیست؛ باید بتوانیم ظرفیت علمی کشور را به نوآوری، فناوری و در نهایت ثروت ملی تبدیل کنیم.
پیشوایی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت در شرایط کنونی گفت: پرهیز از دوگانهسازی و حاشیهسازی، ضرورتی حیاتی است و همه ظرفیتهای کشور باید در مسیر تقویت انسجام و پیشرفت ملی قرار گیرد.
وی دانشگاه را بهعنوان جامعه نخبگانی کشور، دارای رسالت تاریخی دانست و افزود: همانگونه که در تحولات اخیر نیز بهروشنی مشاهده شد، علم و فناوری از مهمترین عوامل اقتدار در تمامی حوزههاست و از همین رو، نقش دانشگاه در ساختن و تقویت اقتدار کشور نقشی بنیادین است.
رئیس سازمان بسیج اساتید کشور همچنین در دیدار حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، امام جمعه کرمان و نماینده ولی فقیه در این استان، حضور اساتید متعهد در دانشگاهها را فرصتی برای تعالی و ارتقای فرهنگی استان ارزیابی کرد و شروع سال تحصیلی دانشگاهها را آغازی مهم برای تحقق ایران قوی بر پایه منویات رهبر فرزانه انقلاب و در چارچوب وحدت و همدلی و هم افزایی زیر سایه انقلاب اسلامی بیان کرد.
حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی نیز در این دیدار حضور اساتید بسیجی و نقش آفرینی آنان در استان کرمان را بسیار سازنده و بابرکت خواندند و بر لزوم حضور این قشر نخبه در تصمیم سازیهای کلان خصوصا در حوزه علم و فناوری تأکید کرد.
میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور همچنین در سفر به کرمان با سردار محمد علی نظری، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار مهم که با هدف تسهیل گری فعالیتهای مجموعه بسیج اساتید استان انجام شد، سردار نظری به جایگاه مهم قشر نخبگان دانشگاهی و اساتید در قالب بسیج اساتید اشاره کرد.
وی ارتباط مجموعه بسیج اساتید با فرماندهی و اقشار بسیج سپاه ثارالله را بسیار نزدیک و سازنده توصیف کرد و با تشریح شرایط موجود به لزوم حمایت از مجموعه بسیج اساتید و کمک به اجرای برنامههای مربوطه در دانشگاهها تاکید کرد.
میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور نیز با مهم دانستن جایگاه اساتید بسیجی در بین سایر اقشار؛ بسیج اساتید را پیشران جهاد علمی و فناوری دانست و بر اهمیت هم افزایی با سایر اقشار و نهادهای دانش محور برای پیشرفت و حل مسائل جامعه تأکید کرد.