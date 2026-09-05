مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان اعلام کرد: با توجه به پایش مستمر کیفیت هوا ؛ ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های شهر و شهرستان کرمان امروز طبق روال عادی فعال هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان اعلام کرد: با توجه به پایش مستمر کیفیت هوا و قرار داشتن شاخص آلودگی در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس و قرار نداشتن در شرایط بحرانی؛ ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های شهر و شهرستان کرمان امروز طبق روال عادی فعال هستند.

غلامرضا نژادخالقی گفت: تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت ادارات بر اساس شاخص‌های کیفیت هوا، شرایط جوی و گزارش‌های تخصصی انجام می‌شود.

وی از شهروندان خواست با توجه به شرایط آلودگی هوا، توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.