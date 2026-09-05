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سفیر پیشین ایران در لبنان، با اشاره به رویکرد حزبالله در قبال تحولات منطقه گفت: حزبالله به صبر طولانی و تفکر راهبردی شناخته میشود و وارد درگیری با رژیم صهیونیستی نشده تا بیفایدگی مذاکرات میان لبنان و این رژیم را نشان دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی امانی با اشاره به اینکه حزبالله به صبر طولانی معروف است و استراتژیک فکر میکند گفت: اینکه چرا الان حزبالله وارد درگیری نمیشود، یک دلیل عمدهاش این است که میخواهد بیفایدگی این مذاکرات با دولت لبنان و رژیم صهیونیستی را که تحت عنوان توافق چهارچوب مطرح شده، نشان دهد.
متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
سوال: حتی امروز بعد از این ماجرا علی الطاهر گفته شد که این ادعا را تکرارکرده رژیم تا خلع سلاح حزب الله این منطقه را ترک نخواهد کرد، برخی رسانهها گفتند که این آغاز ایده نیل تا فرات رژیم است که با اشغال علی الطاهر کلید خورده؟
امانی: مهمتر از این است که اسرائیل میگوید خلع سلاح در تمامی مناطق، آن چیزی که آمریکاییها گفتند یک منطقهای را ارتش لبنان بیاد با کمک اسرائیل و با نظارت اسرائیلیها یک منطقه منطقه آزمایشی اینها را از سلاح حزب الله تخلیه کنند و ایجاد اطمینان شود برای اسرائیل و اسرائیل آن منطقه را اشغالش پایان دهد.
در صورتی که اسرائیل میگوید کل مناطق لبنان باید که خلع سلاح حزب الله اتفاق بیافتد، این موضوع راه حل ندارد، حزب الله لبنان به هیچ وجه به خلع سلاح خودش رضایت نمیدهد و خود مردم لبنان هم میدانند که این سلاح حزب الله هیچ موقع داخل به کار گرفته نشده، علیه اسرائیل است و یک عدهای تلاش میکنند که با صهیونیستها همراه باشند، این سلاح، سلاح مشروعی است که حزب الله میگوید من دارم برای مقابله و تهدید اسرائیل و برای مقابله با اشغالگری اسرائیل و این سلاح مشروعی است، آمریکاییها به آن شدتی که نتانیاهو دنبال خلع سلاح است، به این شدت نیستند، ممکن است از فریبکاری باشند، ولی در مواضع رسمی شان این گونه با این شدت برخورد نمیکنند.
سوال: موضوع آزادی ۵ بازداشتی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی چقدر مرتبط است با اخبار مربوط به علی الطاهر، اینها به صورت یک تاکتیک کنار هم مطرح میشوند یا نه همزمانی شان است؟
امانی: یکی از چیزهایی که دولت لبنان میگفت، آمریکاییها میگفت این خیلی هزینه زیادی برای اسرائیل ندارد، اینها چرا آزاد نمیکند، اینها را در مناطقی دستگیر کردند با حداقل احتمالی که داده میشد اطلاعات راجع به حزب الله دارند، اطلاعات یا همکاری میکردند با نیروهای حزب الله، تعداد شان هم معلوم نیست، چون تعداد زیادی مفقود الان وجود دارد و اسرائیل هم تا به حال آماری از اسرا نداده، جالب است که خیلی از اینها عنوان اسیر به اینها نمیدهند، عنوان بازداشت شده و کسی که دستگیر کردند میدهند، که آن جا پلیسی بوده که حق داشته یک عدهای را دستگیر کند، غالب آنها مردم عادی هستند، مردم عادی که برای اسرائیل نگه داشتن آنها هیچ آوردهای برای شان ندارد.
چون این طرف هم اسیری از اسرائیل ندارد، بحثهایی راجع به بحثهای استخوانها و بازمانده کسانی است که در جنگهای مختلف اسرائیلیها آن جا کشته شدند، یک توافقی شده که در برابر آن حق بازرسی و کند و کاو و بررسی این که چیزی باقی مانده که به اسرائیل برگردد به عنوان امتیازی که طرف اسرائیلی میخواهد بگیرد وجود دارد.
سوال: پیش بینی شما برای واکنش حزب الله چیست و حزب الله همچنان منتظر خواهد بود و صبر را پیش رو خواهد داشت؟
امانی: اقدام نظامی است و خیلی نمیشود راجع به آن گفت، اما از لحاظ توان حزب الله به نظر حزب الله هر وقتی بخواهد میتواند آن جا عملیات کند، هر زمانی که مصلحت بداند، در طول ۵ دهه حضور حزب الله در لبنان همواره حزب الله نشان داده که وقت لازم اقدام خودش را انجام میدهد، وقتی که باشد، چقدر ۱۵ ماه در دوره قبل سکوت کرد و آن اطرافی که ضامن آتش بس بودند را سوال میکرد از آنها که چرا سکوت کردید.
الان هم بحث دولت لبنان و این مذاکرات است و این است که نشان بدهد که وساطت آمریکاییها هیچ وقت وساطت بی طرفی نبوده و آنها طرف اسرائیل را میگیرند و فایدهای ندارد، این یک مسیری است که حزب الله همیشه میرود، صبر میکند، تحمل سختیها و اینها را دارد تا آن هدف و آن آگاهی بخشی که باید مردم جهان و مردم خود لبنان و اطراف مختلف داشته باشند.
نمیشود تاریخی معین کرد که این پاسخ را خواهد داد، قطعا آنها محاسبات خاص خودشان را دارند، ممکن است بحث انتخابات مطرح باشد و در مرتبط با آن بخواهند تصمیم بگیرند و اینها مجموعههایی است که در تصمیم حزب الله و مقاومت در آن جا موثرست.
سوال: این نقطه سربه سری که الان در آن قرار گرفتیم یعنی حزب الله لبنان حاضر به خلع سلاح نیست و طبیعتا این اتفاق نخواهد افتاد و رژیم هم حاضر به پایان اشغال نیست، این نقطه سربه سر چه سرنوشتی را در آینده خواهد داشت؟
امانی: نتانیاهو به امید یک پیروزی خودش را در یک مسیری قرار داد که این مسیر برخورد با یک دیوار سخت بود.
یعنی در ریلی قرارگرفت که این مسیر هرچقدر هم پیش رفت این ثابت شد ولی با یک تحلیلی که نتانیاهو داشت که بعد از حوادث هفت اکتبر اگر اسرائیل نتواند سلطه خودش را بر کشورهای منطقه یک جوری اثبات کند، مقاومت نتواند نابود کند، این مسیر نابودی فراهم میشود؛ بنابراین در این شرایط قاعدتا حزب الله این مسیر فهمیده، یکی از آخرین سخنرانی سید شهید سید حسن نصرالله بود که آن جا به خوبی میگوید، گویی این سخنرانی الهامی است، میگوید شما فکر نکنید که ما کارمان با اسرائیل با روزها تمام میشود، نه هفتهها، ماهها و سالها ما این مسیر را پیش میرویم.
این مسیر سخت است، حادثه و خسارت ممکن است برای اطراف داشته باشد، ولی برداشتن این موجودیت پلیدی که الان تلاش میکند سیطره خودش را با این حجم از جنایاتی که انجام داده، فرض کنید که مغولها، نرون ها، در سلسلههای جنایتکاری که آمدند، زدند و رفتند و اینها، اینها الان مسلط بودند بر جهان، خیلی بشر تاریخ خیلی تاریکی داشت در این چی، این هم همین است و به نظر من آن چه که اتفاق افتاده و روز به روز تثبیت میشود همین موضوعی است که نتانیاهو به مخالفان و خطاب کرد که اگر آیزنکوت بیاد، شروع پایان اسرائیل خواهد بود.
حسینی: اگر رژیم صهیونیستی علی طاهر را اشغال کرده بود از واژه اشغال و سیطره کامل روی زمین علی طاهر صحبت میکرد و خوب این واژه را اینها به کار نبردند.
امروز در طول از ساعتهای گذشته بعد از جنجالی که شب گذشته به پا شد درباره علی طاهر دوربینها اونجا را رصد کردند و هیچ سرباز، هیچ نظامی صهیونیست و جنگ افزار و تانکی اونجا مشاهده نشد در سطح علی طاهر بنابراین ابهامی که حرفهای نتانیاهو ایجاد کرد امروز در داخل رژیم صهیونیستی بسیاری از منابع خبری صهیونیستی درباره اصل این خبر تشکیک کردند و نتانیاهو را متهم کردند که تلاش میکند با یک خبرسازی درباره علی الطاهر بهرهبرداری سیاسی و انتخاباتی بکند در این سو در خارج از فلسطین اشغالی رسانههای ارتباط جمعی برخی رژیمهای عربی به خصوص عربستان و امارات جشنی به پا کردهاند مبنی بر اینکه ارتش اسرائیل علی الطاهر را اشغال کرده شبکههای جریان آمریکایی در لبنان هم بیشتر از خود صهیونیستها این روایت را که خود صهیونیستها نگفته بودند روی آنتن بردهاند که علی طاهر اشغال شده امشب فضا متفاوت است آنهایی که مدعی شده بودند که علی الطاهر تا به طور کامل صد درصد اشغال شده هم در شبکه تونلهای زیر آن و هم روی سطح زمین الان سناریوهای دیگری را مطرح میکنند بنابراین اون چیزی که تا الان مشهود است این است که علی الطاهر همچنان آماج حملات هوایی و توپ خانهای رژیم صهیونیستی است اگر این منطقه اشغال شده بود حملات آتش باری به آن تا الان ادامه پیدا نمیکرد البته این را باید گفت که به نظر میرسد بخشی از دهانههای تونلهای بخش جنوبی علی طاهر این امکان هستش که نظامیان اشغالگر صهیونیست به اونجا رسیده باشند و در ساعتهای و یا روزهای آینده انفجارهایی را اونجا انجام بده ارتش رژیم صهیونیستی و نتانیاهو مدعی بشود خوب این انفجارها شامل همه شبکهای تونلهایی در علی طاهر شده علی طاهر تا این لحظه اشغال نشده یعنی این روایت حتی راجع به صهیونیستی هم اشارهای به اشغال این منطقه نمیکند و این بیشتر شبکههای همسو با رژیم صهیونیستی در منطقه بودند که شب گذشته که جنجال تبلیغاتی گستردهای را مبنی بر اشغال منطقه به پا کردند تا این لحظه البته مقاومت اسلامی لبنان بیانیهای در این موضوع صادر نکرده این موضوع را در یک ابهام پیچیده گذاشته و خوب باید دید که در ساعتهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و حتی اگر علی طاهر اشغال بشود این به معنای پایان مقاومت نخواهد بود البته علی الطاهر هست بر بخشهایی از شهر نبطیه و حومه آن اشراف دارد، اما ارتفاعات اقلیم التفاح کاملاً بر علی طاهر اشراف دارد نظامیان رژیم صهیونیستی قادر بر حتی اگر بخواهند سیطره عملیاتی اون چیزی که اسرائیل میگویند سیطره آتشباری داشته باشند قادر به حضور در اونجا و ایجاد سنگر و موضوع در اونجا نیستند، چون آن مراکز از سوی رزمندگان حزبالله مستقر در بلندیهای مشرف در علی طاهر مورد هدف قرار گیرد.
سوال: آقای حسینی تحلیل خود محافل خبری و رسانهای در داخل لبنان راجع به سکوت حزبالله چیه آقای امانی در استودیور معتقدند که این یک سکوت و یک صبر استراتژیک است قبلاً هم از حزبالله سراغ داشتیم در داخل لبنان چه تحلیلی ارائه میکنند؟
حسینی: ببینید علی طاهر موضوعی هستش که در سالهای گذشته بارها در فضای رسانهای و سیاسی مطرح شد به عنوان یکی از موضوعات اساسی جنوب لبنان، چون در شمال رودخانه لیتانی قرار داده یکی از موضوعاتی که جریان آمریکایی سعی میکرد به او دست بزند و آن را مطرح بکند این بود که چرا حزبالله علی طاهر را به ارتش لبنان تحویل نمیدهد که این خطر از این منطقه دور بشود و از رژیم صهیونیستی بهانهای برای اشغال آن نداشته باشد واقعیتی هستش که در جاهای دیگری که در جنوب رودخانه لیتانی حزبالله اماکنی را تحویل ارتش لبنان داده بود بعد از آتش بس ارتش لبنان با تهدید اسرائیل عقب نشینی کرد بدون این که درگیر بشود با رژیم صهیونیستی و اصلاً ارتش لبنان از سوی سطوح سیاسی دولت لبنان حق درگیری با ارتش رژیم صهیونیستی را ندارد عقب نشینی کرد و رژیم صهیونیستی بعد از آتش بس و آن مناطق را اشغال کرد که جدیدترین نمونهاش روستای منصوری در نزدیکی شهر صور در بخش غربی جنوب لبنان هست بعد از اینکه این روستا آزاد بود و هنوز اشغال نشده بود و مقاومت او را تحویل ارتش لبنان داد با تهدید رژیم صهیونیستی هم مردم را مجبور کردند از آن تخلیه شود و هم ارتش از اونجا عقبنشینی کرد و الان نظامیان صهیونیست وارد روستای منصوری شدند و در آنجا حضور دارند اگر علی طاهر به دست ارتش سپرده میشد همین اتفاق میافتد ضمن اینکه که در مذاکرات مستقیم بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی رژیم صهیونیستی علناً این را اعلام کرد که حتی اگر علی الطاهر دست ارتش باشد تضمین نمیدهد که به این منطق حمله نکند بنابر آنچیزی که اتفاق افتاد در سه ماه گذشته همان طور که در ابتدا صحبتم گفتم هفده حمله شدید به رژیم صهیونیستی برای اشغال این منطقه ناکام ماند و هنوز این منطقه به طور کامل حداقل این را میشود گفت که به طور کامل تحت اشغال رژیم صهیونیستی در نیامده ضمن اینکه رژیم صهیونیستی حتی اگر این منطقه را از لحاظ آتشباری، چون منطقه علی طاهر هدف و آماج حملات هوایی و توپخانهای بیسابقهای قرار گرفته اونجا به منطقه زمین سوخته تبدیل شده حتی اگر این منطقه به طور عملیاتی به آتش باری تحت در واقع سیطره آتشباری رژیم صهیونیستی قرار بگیرد نظامیان رژیم صهیونیستی قادر به استقرا در اونجا نیستند و نکته آخر اینکه در لبنان هم به این نکته اذعان دارند که مقاومت ارتش کلاسیک نیست مقاومت جریانی هستش که اجازه اشغال را نمیدهد رزمندگانی که در مناطق مرزی بودهاند در نقاط صفر مرزی تا علی طاهر تا آخرین نفس جنگیدند و نکته دومی که مقاومت در تاکتیک عملیاتی خودش اجازه استقرار اشغالگران را نخواهد داد تا زمانی که اشغالگری ادامه دارد مقاومت هم ادامه خواهد داشت بنابراین یک جنگ فرسایشی ادامه خواهد داشت این جنگ فرسایشی برای صهیونیستها از لحاظ روانی سنگین تمام میشود و یکی از علتهایی که نتانیاهوها اعلام کرد که علی طاهر دیگر خطری ندارد بر این بود که به شهرکنشینان صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی این اعتماد و اطمینان را بده که آرامش روانی داشته باشند و خوب از این موضوع بهرهبرداری انتخاباتی و سیاسی هم در انتخابات پیش روی پارلمان رژیم صهیونیستی بکند به هر حال علی طاهر آخر داستان در جنوب لبنان نیست اصل قضیه این است که همونطور که مسئولان مقاومت بارها تاکید کردند تا زمانی که اشغالگری ادامه دارد مقاومت هم ادامه خواهد داشت در سطوح سیاسی دولت لبنان البته با عملکرد خودش کمک میکند به رژیم صهیونیستی برای این که اشغالگری را در جنوب لبنان ادامه بده به به خاطر همین هم هستش که در نهایت معادلات لبنان از میدان برگرفته میشود و نه از مذاکرات سیاسی بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی.
سوال: آقای امانی پس طبق آنچه که جنابعالی تایید کردید و آقای حسینی هم اشاره کردند به فرض اینکه اگر اشغال هم در علی طاهر اتفاق بیفتد خیلی به موازنه قدرت اینجا به هم نخواهد خورد با توجه به اینکه از سمت اشراف حزبالله روی منطقه همچنان ادامه دار است؟
امانی: میبینید حالا راجع به بلندیها از لحاظ اینکه بالاخره سیطره دارد الان نقش این بلندیها مثل قدیم نیست، چون تجهیزات الکترونیکی که دو طرف دارند رفع دارند اینها میتوانند که بدون نیاز به بلندی کار خودشان را و ماموریت خودشان را انجام دهند و به نظر من جمع نظرات بنده و آقای حسینی این است که موضوع علی طاهر به عنوان نیاز نتایناهو که این قدر مطرح میکند ضمن آن که حالا اشاره فرمودند آقای حسینی هم ببینید پایان دادن به اشغال به عنوان یک ماموریت مقاومت است ولی اشغال شدن علی طاهر یا حتی جنوب لیتانی بهمعنای پایان مقاومت نیست این خیلی فرق میکند و خیلی راحت حزبالله مسئولیت پایان دادن به این اشغال را با این شکلی که دولت لبنان وارد شده در مذاکرات با رژیم و پا در میانی و وساطت آمریکاییها که چندین بار آمدد ولی فشار لازم را به نتانیاهو و اسرائیل نمیآورند بنابراین بزرگ کردن موضوع این است که آمدند و علی طاهر و بلندیهای علی طاهر گرفتند دیگر قدرت برتر منطقه خواهند شد اینها یک مقدار گزافههایی است هستش که نتانیاهو میخواهد این را به خورد افکار عمومی داخل خودش برود و یک مسئله دیگر هم راجع به رفتن در واقع جنوب لبنان که این هستش که تا وقتی امکان باز سازی در جنوب لبنان فراهم نشود این مناطق خیلی اهمیت ندارد و اینکه اسرائیل الان هست یا نیست اون چه که برای مردم لبنان مهم هست این هستش که اونجایی که میروند امکان بازسازی داشته باشند و این یک نکته کلیدی هست یعنی خیلی الان شاید که برای حزبالله ضرورت محرز درجه اول نباشد که اشغال را پایان بده.
سوال: پس چرا پیش از جمهوری اسلامی ایران نسبت به اشغال این منطقه هشدار داده بود که اگر اتفاق بیفتد وارد خواهد شد؟
امانی: این اشغال همواره بوده هیچگاه جنوب لبنان خالی از اشغالگری اسرائیل نبوده هیچ گاه زمانی اینها اومدند تا بیروت هم اومدند.
سوال: مشخص آن که در خود تپههای علی طاهرین هشدار داده شده بود؟
امانی: ببینید شرایط علی طاهر الان خوب آن بحث این است که ایران چه اقدامی انجام میده این یک مسئله تصمیمی هستش که با توجه به همه محاسبات باید گرفته بشود این که پایان اشغال توسط اسرائیل یکی از شروط تفاهم نامه است و حق مشروع برای اقدام ایران ایجاد میکند این سر جایش هست چه موقع و چگونه و در چه سطحی این پاسخ داده بشود آن تصمیم نظامی و تصمیم هستش که بالاخره در میدان و با در واقع از طریق اون پیشینه سیاسی که وجود دارد و مذاکراتی که انجام شده و نیاز طرف مقاومتی در لبنان و من جمیع با توجه به همه جهات این تصمیم.
سوال: الان این شرایطی که شهر علی طاهر اشاره کردند که اشغالی اتفاق نیفتاده بلکه صرفاً یک کنترلی است که ممکنه حتی به تعبیر شما دست به دست هم بشود به اون مرحلهای رسیده که بخواهد مثلاً پاسخ ایران را هم داشته باشد؟
امانی: به نظر من باید که ممکنه این موضوع تلهای هم از طرف نتانیاهو باشد نتانیاهو وزیر دفاعش دیروز و پریروز دو تا اظهار نظر مهم داشتند که اگر ایران به ما حمله بکند ما بلافاصله حمله خواهیم کرد بگونهای اونها میخواهند معادلهای که ما ایجاد کردیم و این معادله وجود دارد اسرائیل، نتانیاهو جرئت حمله به بیروت و ضاحیه ندارد از زمانی که ما پاسخ نظامی دادیم میخواهد این معادله را بهم بزند، چون این معادله وضعیت نتانیاهو را در میدان و در داخل بسیار ضعیف کرده یعنی الان نتانیاهو با فشار حقیقی هم است خیلیها میخواهند برایش یک شکل دیگری ترسیم کنند نه ترامپ به دلیل نگرانیهایی که توی خلیج فارس و از اقدامات ما دارد به دنبال یک جنگ فراگیر نیست الان این زد و خوردهایی که در محدودههای خاص الان انجام میشود آن یک بحث است اگر ایران به اسرائیل حمله بکند و اسرائیل بخواهد پاسخ بدهد آن برنامهای که ترامپ برای خودش تنظیم کرده که بتواند یک جریان آرام نفت را برای خودش تنظیم کند به هم میخورد، او گرفتار انتخابات در واقع به کنگره هست انتخابات نیمه کنگره بنابراین این شرایط پیچیده نیازمند این هست که هر طرف با محاسبات خودش و دقیق عمل بکند اون چه که ما اثبات کردیم که ما جمهوری اسلامی اقدام عملی انجام میدهد و انجام داده این هم برای بار اول در تاریخ مقاومت است که ما در برابر تعرض اسرائیل به لبنان به بیروت پاسخ نظامی دادیم این اولین بار بود که اتفاق افتاد در تاریخ مقاومت و مسئله بسیار مهمیه این خیلی معادلات را به هم میزند استفاده از این موضوع قطعاً محاسبات خاص خودش را دارد نتانیاهو تلاش دارد میکند این را بهم بزند توی این فضا علی طاهر و آمدنشان این هست اصطلاح اشغال عملیاتی به این تلقی میشود که حزبالله نمیخواهد از اینجا نمیتواند از اینجا استفاده عملیاتی بکند ماییم که هر موقع دلمان بخواهد میرویم اونجا ولی اشغال دائم نیست نمیتواند حضور پیدا بکند اصطلاحی برای خودش درست کرده که یک مقدار آن وضعیت ضعیف خودش که متهم است که حضور اسرائیل را سه سال درگیر یک جنگ بیمورد با هشت جهت کرده از غزه و لبنان و الی آخر تا ایران و قطر و اینها را حمل کرده در واقع نتانیاهو تلاش میکند از این بحران خارج بشود این بحران بسیار متعدد الاطراف شد و هم نیازمند هوشیاری ماست هم نتانیاهو تلاش میکند که مفری برای خودش برای خروج از این بحران خودش برای خودش فراهم کند.
سوال: آمریکاییها در قالب این مذاکرات چه چیزی را دنبال میکنند آیا اونها واقعاً به دنبال ایجاد یک توافق بین تلآویو و بیروت هستند یا این معادله جدید امنیتی را میخواهند تعریف کنند؟
امانی: خود ترامپ یک افکار خاصی دارد در نظر او همه جا قمارخانه است و سواحل لبنان به درد مثلاً آن چیزی که در ذهن دارد گرفتار این مالیخولیا هست اون چه که ترامپ دنبال میکند این هستش که سیطره نظامی و امنیتی اسرائیل بر لبنان حفظ بشود و روابط اقتصادی و بهره برداری اقتصادی که میتواند ترامپ از اونجا از اونجا انجام بدهد را فراهم کند خیلی فکر سخیف و سطح پایین است مثل همین که مثلاً چند روز پیش گفته بود من اسم تنگه هرمز را میکنم تنگه ترامپ مثلاً در این حد است نگرش ترامپ با نتانیاهو هم متفاوت است درباره لبنان، اسرائیل به عنوان یک منطقهای که باید ملحق بشود به سرزمینهای اسرائیل نگاه میکند ترامپ بهعنوان یک مرکز اقتصادی که دارای سواحل و دارای امکانات گاز و نفت و یک سواحل چند منظوره برای خودش تصور میکند عین نگاهی که به ونزوئلا دارد عین نگاهی که حالا آمریکاییها به طور عموم به ثروتهای منطقه دارند او این نگاه را دارد بهعنوان یک کیسه و اندوخته اقتصادی نگاه میکند این دوتا با همدیگر ذهن امنیتی نتانیاهو برای اشغال و رفع خطر با ذهن اقتصادی ماحصلش این میشود که آمریکا بیاید تشویق بکند دولت لبنان را که با اسرائیل بنشینید موضوعات تان را حلوفصل بکنید و توی این حلوفصل ما بتوانیم به یک لبنانی برسیم که من بتوانم ثروتهای اونجا را با فراغ بال بتوانم امتیازاتی که در اینجا میگیرم خوب این هم یا یک راه نشدی است یعنی اتفاقی در این رابطه نمیافتد ماحصل این میشود که بالاخره الان ترامپ دنبال این هستش که موضوعات فیصله پیدا بکند اسرائیل نمیخواهد پایان اشغال را قبول ندارد اصل موضوعش رفع تهدید است میگوید سلاح حزبالله یک تهدید همهجانبهای کامل با من هست و البته اگر سلاح حزبالله نباشد اسرائیل تا بیروت و بالای بیروت هم.
سوال: این توافق چارچوب به خلع سلاح حزبالله هم اشاره شده یک بخشی از مناطق تحویل ارتش بشود اسرائیل یک بخش از مناطق را خالی بکند و البته خلع سلاح حزبالله؟
امانی: بله و البته غیر از این اسرائیل، شخص نتانیاهو بارها تکرار کرده که جز با خلع سلاح حزب الله از لبنان خارج نخواهد شد و این منافات دارد با اون چیزی که میگوید آمریکاییها به عنوان یک توصیه و موضوع خلغ سلاح را پیگیری میکنند آنها موافقند و فشار دارند میآورند. این را پایان اشغال قرار ندادند ولی قطعا آمریکاییها همواره اگر سطوح بالایشان را هم اتفاق افتاده و روزبهروز تصویب میشود همین موضوعی است که نتانیاهو به مخالفان در واقع خطاب کرد، نتانیاهو هم فهمیده که هر چقدر پیش رفته این دیوار بتنی که جلوی این قطار سر سختی که میخواست بشکافد منطقه را و برود جلو این قطار خیلی استوارتر و محکمتر هست به نظر من راه حل نجاتی در این مسیری که افتاده نیست حالا این به تعبیر شهید سید حسن نصرالله ماهها طول بکشد سالها طول بکشد یک امر محتوم تاریخی خواهد بود.
سوال: و من سوالی که قبلاً پرسیدم راجع واکنش ایران را میخواهم از یک منظر دیگر بپرسم و آن این که آیا جمهوری اسلامی ایران به نظر شما این اجازه را خواهد داد که راهبرد و استراتژی وحدت ساها در جبهه مقاومت از سمت رژیم صهیونیستی مخدوش بشود؟
امانی: قاعدتاً جمهوری اسلامی را به نظر من همان جور که اسرائیل توی مسیر شکست و نابودی قرار گرفته ما در ریل پیروزی قرار گرفتیم خیلیها این اتفاقاتی که افتاد را یک تفسیرهایی دیگر بکنند ما شعارهایی که توی این چهارده و پنج دهه دادیم اینها ا عملی کردیم آنهایی که میگفتیم نکنید وگرنه ما این کار را...، تنگه هرمز این پایگاههای آمریکایی در منطقه این وحدت ساعات اینها چیزایی هستش که به نظر من پاداشی هستش خداوند به پایداری و بر اثر ایستادن مردم این و مسئولین و خصوصاً امام شهید ما این را به ملت عطا کرده و باید با قوت گرفته بشود اگر بخواهد مسامحه بشود در این کار به نظر من مردم هم با این حضورشان در دهها هزار نقطه در سراسر کشور میآیند شبها، من خیلی شبها توی همین مراسم آیینها حضور دارم خوب واقعاً این مردم متوجه این اهمیت شدند که این است.
حال اینکه اگر قراره علی طاهر سقوط بکند به فرض این بگیریم که تمام شد ماجرا نه این ماجرا اینجوری نیستش که با علی طاهر انجام میشود اونها خسارتهای بسیار بزرگی دیدند در این مسیر، چون هر چه توان خودشان داشتند برای مقابله بکارگرفتند نمیگویم بالاتر از این ندارند اعلاتر از این هم به میدان بیاورند کاری برای آنها انجام نمیدهیم این مسیری هستش که با دو طرف افتاده آمریکا هم ترامپ هم آمد به کمک نتانیاهو و فریب او را خورد که اگر شدت ببخشی در جنگ چهل روزه اونچه که اتفاق افتاد در جنگ چهل روزه کارهایی که در جنگ دوازده روزه نکرده بودند کردند رهبری را اون موقع میتوانستند بزنند شاید این دفعه زدند به نیروهای امنیتی آن دفعه حمله نکردند این دفعه حمله کرد ارتش را در جنگ دوازده روز مصون نگهداشتند میخواستند پیغام بدهند دیدند ارتش قویتر از گذشته ایستاده ارتشیها را هم مورد هدف قرار دادند منظورم از فرماندهان ارتشی هستش پاسگاههای پلیس را زادند ایست بازرسی زدند حتی آمدند این ضدانقلاب خبیث گفت اگر این تجمعات شبانه را بزنی که دیگر ماندند که خوب چندتا را باید بزنند دیدند بیفایده است سیل پرشتابی که ترامپ مثل یک قمار باز که هی میبازه میآورد چیزهای دیگری را خانهاش را میدهد مغازش را میدهد وجودش را میدهد ماشینش را میگذارد به امید پیروزی به نظر من ترامپ هم یک اسراف فوقالعادهای در کاربرد وسایل نظامی و تجهیزات نظامی پیشرفته خودش هم انجام داده پریروز دیدم ترامپ دارد میگوید که اینهایی که میگویند ما همه سلاح هایمان را مصرف کردیم آنها خبر ندارن خود این یعنی این که یک خبرهایی هست ظاهراً حالا نمیگویم فریب نباشند ممکن است باید در نظر گرفت که اینها هم فریب است ولی هر کاری را با امید پیروزی انجام دادن هیچ اتفاقی نیفتاد حالا شورش داخلی هم هجده و نوزده دی هر جوری انجام دادند به مسیری که میخواستند نرفتند و ما را ما مستحکم کرد، به نظر من اون مسیر مشخص است عربها مثال دارنی میگویند ایرانیها نفسشان طویل است یعنی سرشان را بکنید زیر آب بعد نیم ساعت درشون میآوری میبینی نفس دارد میکشد میگویند، چون اینها فرش میبافند دو سال دانه دانه میبافند آخر سر هم مثلاً. ما مشهوریم به این و این از همان صبر و مقاومتی است که خداوند مؤمنین را به آن سفارش کرده و بعد قطعاً میگفت که اگر شما صبر کنید پیروز خواهیم شد به نظر من این مسیر، مسیر درستیه و کشور را خداوند این را برای ما مقدر کرده همه ابزار مادی اش هم فراهم میشود اگر هم جایی نقص باشد آن باز با کمک خداوند و با همت مردم انجام میشود.
سوال: نکتهای باقی مانده راجع به تحولات لبنان؟
امانی: فکر میکنم که یک مقدار هم باید مواظب تبلیغات اسرائیلیها در عین این که حزبالله نابود شد و گرفتند و علی طاهر تمام شد.
سوال: همان طور که راجع به ایران میگفتند؟
امانی: که تمام شده و الان ترامپ هر روز میگوید نیروی دریایی که ندارند نیروی هوایی هم که ندارند موشک هایشان هم تمام شده جز یک کمی، باز هنوز قطریها من دیدم وزیر خارجه قطر دیروز میگفتش که ایران بیاید این تنگه را باز بکند ترامپ میگفت که تنگه باز است و میگوید شانزده میلیون مثلاً ما نفت یک روزه عبور دادیم خوب چرا قیمت نفت این جوری شده چرا میروند پالایشگاهها روسیه را میزنند که نفت استخراجی روسیه بیاید توی بازار که یک مقدار کاهش بدهد.
سوال: قیمت گازوئیل داخل آمریکا خیلی بالا رفته؟
امانی: بله الان بالاترین رقم در طول تاریخ شان رفته.